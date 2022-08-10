Elon Musk, 7 Milyar Dolar Değerinde Tesla Hissesi Sattı

Tesla Inc (TSLA.O) CEO'su Elon Musk, elektrikli araç üreticisinin 6,9 milyar dolarlık hissesini sattı ve fonların sosyal medya platformu Twitter ile süren yasal savaşı kaybetmesi durumunda potansiyel bir Twitter anlaşmasını finanse etmek için kullanılabileceğini söyledi.

Salı günü geç saatlerde attığı bir tweet'te, "Twitter'ın bu anlaşmayı kapatmaya zorlaması *ve* bazı öz sermaye ortaklarının destek olamaması (umarım olası değildir) durumunda, Tesla hisselerinin acil satışından kaçınmak önemlidir." dedi.

Musk, Temmuz ayı başlarında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için 25 Nisan'daki vardığı anlaşmadan çekildi. Twitter, Musk'ı anlaşmayı tamamlamaya zorlamak için dava açtı ve sosyal medya platformundaki spam hesaplarının sayısı hakkında yanıltılmış olduğu iddiasını, hisselerdeki düşüşün ardından alıcının pişmanlığı olarak reddetti. İki taraf 17 Ekim'de yargılanacak.

Salı günü Twitter'da yaptığı diğer yorumlarda Musk, Tesla hisselerini satıp satmadığı sorulduğunda "evet" dedi ve ayrıca Twitter anlaşması kapanmazsa Tesla hissesini tekrar satın alacağını söyledi.

Elon Musk, Tesla Hisselerinin Büyük Kısmını Kaybetti

Dünya'nın en zengin insanı olan Musk, Nisan ayında 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı ve o sırada başka bir satış planlanmadığını söylemişti ancak o zamandan beri hukuk uzmanları, Musk'ın Twitter'ı satın almayı tamamlamaya veya anlaşmazlığı sert bir cezayla çözmeye zorlanması durumunda daha fazla Tesla hissesi satacağını öne sürmüştü.

Musk, çoklu başvurulara göre 5 Ağustos ile 9 Ağustos arasında yaklaşık 7.92 milyon hisse sattı. Reuters hesaplamalarına göre şu anda 155.04 milyon Tesla hissesinin %15'inden biraz daha azına sahip. En son satışlar, Musk'ın toplam Tesla hisse senedi satışlarını bir yıldan kısa bir sürede yaklaşık 32 milyar dolara çıkardı.

Musk ayrıca Salı günü kendi sosyal medya platformunu başlatabileceğini söyledi. Bir Twitter kullanıcısı, anlaşmanın kapanmaması hâlinde kendi platformunu oluşturmayı düşünüp düşünmediğini sorduğunda ona "X.com" yanıtını verdi.