Elon Musk, Starship Roketinin Uzaya Çıkacağı Tarihi Açıkladı

Elon Musk, şirketin ilk kez uzay aracıyla yörüngeye ulaşmayı hedefleyen uzay girişimiyle Temmuz ayına kadar bir Starship prototip roketinin "uçmaya hazır" olacağını söyledi. FAA, Pazartesi günü Starship programının uzun zamandır beklenen bir değerlendirmesini sonuçlandıran çok önemli bir çevresel karar verdi.

Şirket, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından bu hafta özetlenen çevresel etki gerekliliklerini tamamlamaya çalışırken, SpaceX Starship roket geliştirmesinde bir sonraki büyük dönüm noktasına yaklaşıyor. Elon Musk Salı günü yaptığı açıklamada Temmuz ayına kadar bir Starship prototip roketinin "uçmaya hazır" olacağını belirtti.

SpaceX, Starship yörünge uçuş testini geçen yaz gibi erken bir tarihte gerçekleştirmeyi ummuştu ancak geliştirme sürecindeki gecikmeler ve gereken onaylar bu zaman çizelgesini sürekli olarak geriye itti. FAA Pazartesi günü, programın uzun zamandır beklenen değerlendirmesini sonuçlandıran çok önemli bir çevresel karar aldı. SpaceX'in uçuş testi için gerekli olan fırlatma lisansına başvurmadan önce ajansın 75'ten fazla uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Starship will be ready to fly next month. I was in the high bay & mega bay late last night reviewing progress.