Elon Musk TikTok Yasağı Hakkında Açıklama Yaptı: Tarafını Belli Etti!

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oturumda, TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören bir tasarı 352 oya karşı 65 oyla kabul edildi. Ancak Senato, tasarının oylanmasını reddetti.

Tasarıda, Çinli ByteDance firmasına TikTok'u satması için önceden 165 gün süre tanınmıştı. Ancak daha sonra Temsilciler Meclisi bu süreyi bir yıl olarak değiştirdi. Şirketin tanınan süre içinde satışı gerçekleştirmemesi durumunda, platformun Apple, Google ve benzeri şirketlerin uygulama mağazalarından kaldırılması öngörülüyor.

Yeni tasarı, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplamda 95 milyar dolarlık yardım paketiyle birlikte ele alınacak. Bugün yapılacak oylamada, yardım paketleri ve TikTok yasağı tasarısı ayrı ayrı oylanacak. Kabul edilen öneriler, Senato'ya tek bir tasarı olarak sunulacak.

ABD Başkanı Joe Biden, tasarının Kongre'den geçmesi halinde onaylayacağını belirtmişti. Ayrıca, 2 Nisan'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yaptığı konuşmada da TikTok'a ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Bunlar üzerine Elon Musk, ABD yönetiminin TikTok'u yasaklamaması gerektiğini söyleyerek X üzerinden şu paylaşımı yaptı:

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.