Elon Musk, Twitter Çalışanlarıyla Yeniden Bir Araya Gelecek

Elon Musk, Nisan ayında şirketi satın almak için 44 milyar dolarlık teklifini sunmasından bu yana ilk kez Perşembe günü Twitter çalışanlarıyla konuşacak. Milyarder Tesla patronunun toplantıda Twitter çalışanlarından sorular alması bekleniyor. Musk en son, şirket platformdaki sahte hesaplar hakkında veri sağlayamazsa anlaşmayı iptal edeceği konusunda Twitter'ı uyarmıştı.

Gerçekleşecek bu görüşme, Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından Pazartesi günü personellere gönderilen bir e-posta ile belirtildi. Agrawal, çalışanlara toplantıdan önce Musk'a soru sorabileceklerini söyledi. İlk olarak Business Insider tarafından bildirilen haber, bir Twitter sözcüsü tarafından BBC'ye doğrulandı.

Twitter CEO'su Agrawal Çalışanları Bilgilendirdi

Herkesin katılımıyla gerçekleşecek görüşme, Musk'ın satın alma teklifini başlatmasından bu yana şirketin doğrudan iş gücüyle ilk kez doğrudan konuşması olacak. Bu ayın başlarında Musk, şirketi kullanıcı tabanı hakkında daha fazla bilgi edinme isteklerini "engellemekle" suçlayarak anlaşmadan çekilmekle tehdit etmişti. Düzenleyicilere gönderilen bir mektupta Musk, spam hesaplarının kendi ölçümünü yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Analistler, Musk'ın sorunu fiyatı yeniden müzakere etmeye çalışmak ve hatta anlaşmadan uzaklaşmak için kullanabileceğini söylediler. Konuyu sosyal medyada gündeme getirme kararının alışılmadık olduğunu ve bunun ne kadar ciddi olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığını söylediler.

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Parag Agrawal, bir dizi tweet'te şirketin sahte hesapları belirleme sürecini savunduğunda Elon Musk bir kaka emojisi ile yanıt vermişti. Twitter'ın mevcut hisselerinin her biri 37.03$ seviyelerinde ve bu, Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifini yaptığı dönemki 54.20$'ın fazlasıyla altında.