Elon Musk, Twitter Kullanıcılarına Tweet Düzenleme Özelliği İsteyip İstemediklerini Soruyor

Elon Musk, Twitter'da 80 milyondan fazla takipçisine Twitter'da tweetler için düzenleme seçeneği görmek isteyip istemediklerini soran bir anket başlattı ve kullanıcıların büyük çoğunluğu şimdiye kadar ezici bir çoğunlukla böyle bir özelliği destekliyor.

Tweet, milyarder girişimcinin Twitter'ın 2,9 milyar dolar değerinde yani %9,2 hissesini satın alarak onu şirketin en büyük tek hissedarı hâline getirdiğinin açıklandığı gün geldi. Bu nedenle bu tarz anketlerin artık önemi sandığımızdan büyük olabilir.

Do you want an edit button?