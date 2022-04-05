Elon Musk, Twitter Kullanıcılarına Tweet Düzenleme Özelliği İsteyip İstemediklerini Soruyor

Elon Musk, Twitter'da 80 milyondan fazla takipçisine Twitter'da tweetler için düzenleme seçeneği görmek isteyip istemediklerini soran bir anket başlattı ve kullanıcıların büyük çoğunluğu şimdiye kadar ezici bir çoğunlukla böyle bir özelliği destekliyor.

Tweet, milyarder girişimcinin Twitter'ın 2,9 milyar dolar değerinde yani %9,2 hissesini satın alarak onu şirketin en büyük tek hissedarı hâline getirdiğinin açıklandığı gün geldi. Bu nedenle bu tarz anketlerin artık önemi sandığımızdan büyük olabilir.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Daha da önemlisi Twitter CEO'su Parag Agrawal, Musk'ın tweet'ini şu mesajla birlikte retweetledi: "Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oy verin.”

Tweet Düzenleme Özelliği Nasıl Olacak?

Musk, Twitter'ın en büyük kullanıcılarından ve en sert eleştirmenlerinden biri, bu nedenle düzenleme özelliğiyle ilgili attığı tweet'in, Twitter'ın değiştirilmesini istediği yönleriyle ilgili yeni bir tweet dalgasının başlangıcını işaret edip etmediğini görmek ilginç olacak. Geçmişte birçok Twitter kullanıcısı bir düzenleme seçeneği için talepte bulunmuştu ancak San Francisco merkezli şirket böyle bir özelliği getirmeme konusunda her zaman katı bir duruş sergiledi.

Twitter'daki %2,3 hissesi ile Musk'ınkinden dört kat daha az hisseye sahip olan Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey, son yıllarda ekibinin bir düzenleme özelliği oluşturma konusunda "çok düşündüğünü" ancak bunun gerçekleşebilmesi için "doğru şekilde" yapılması gerektiğini savundu. Joe Rogan'ın 2019'daki popüler podcast'inin konuğu olan Dorsey, Twitter'ın bir düzenleme seçeneği sunması durumunda, muhtemelen kullanıcıların uzak geçmişteki tweetlerini, hatta yeni gönderilmiş olanların bile belli bir noktaya kadar düzenlenmesine izin verilmeyeceğini söyledi.