Elon Musk, Twitter’ın NFT özelliğini sert eleştirdi: Kaynaklar Bu Saçmalık İçin Kullanılıyor

Teknoloji devi Elon Musk, Twitter’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni özelliği hakkında sert çıktı. Twitter, NFT’lerin profil fotoğrafı yapılmasını sağlayan yeni özelliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak, kullanıcıları bilgilendirdi. Elon Musk ise, Twitter’ın var olan kaynaklarını bu şekilde kullanmasını doğru bulmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bunun yanında Musk, bu özellik yerine Twitter’da bulunan dolandırıcılara yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz günlerde NFT’ye olan talebin de artmasıyla yeni bir özellik duyurdu. Bu özelliği yeni bir iOS sürümü için yayımladığını açıklayan Twitter, yeni sistemde NFT satın alan kullanıcıların profil fotoğraflarını özel bir altıgenin içerisine yerleştiriyor. Ancak şirketin açıklamasına göre, bu özellikten yalnızca ücretli abonelik sisteminden faydalanan Twitter Blue kullanıcıları yararlanabiliyor.

Hem teknoloji hem de kripto para piyasasında adı sıklıkla anılan Elon Musk, Twitter’ın duyurduğu bu yeni özellik hakkında eleştirilerde bulundu.

‘Twitter, Kaynaklarını Bu Saçmalıklara Harcıyor’

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, ‘Bu durum sinir bozucu’ ifadelerini kullanarak, platformun yeni NFT özelliği ile ilgili bir görsel paylaştı.

Bunun yanı sıra Musk, ‘Kripto dolandırıcıları her başlıkta bir spambot ‘partisi’ düzenlerken Twitter mühendislik kaynaklarını bu saçmalıklara harcıyor’ diyerek platformda bulunan dolandırıcılar yrine kaynakların bu tarz geliştirilmelere harcanmasını desteklemediğini belirtti.

Birçok insan Musk’a destek verirken, bu desteklerden biri de diğer bir teknoloji devi Google’ın pazarlama müdürü Adam Singer’dan geldi. Singer, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide ünlü milyarderin yorumlarını destekleyerek, ‘Elon bu konuda haklı. Twitter ekibinin önceliklerini değerlendirmesi ve kullanıcı deneyimi konusunda neyin önemli olduğuna dikkat etmesi gerekiyor.’ dedi.

Musk'ı Eleştirenler de Oldu

Bazı kişiler ise Elon Musk’ı eleştirerek ünlü milyarderin aynı şeyi kripto paralar konusunda yaptığını ifade etti. Bu konuyla ilgili, ‘Bazı insanlar kripto paralar hakkında da aynı şeyi düşünüyor’, ‘Tesla da kripto para saçmalığına kaynaklarını harcıyor’, ‘Twitter’ın NFT özelliğini eleştiren Musk, kendi şirketi ile Dogecoin konusunda aynı şeyi yapıyor’ gibi yorumlarda bulundu.