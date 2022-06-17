Elon Musk, Twitter'ı TikTok Benzeri Bir Platforma Dönüştürmek İstiyor

Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla ilk soru-cevap görüşmesinde Twitter'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşması vizyonunu paylaştı. Elon Musk geçtiğimiz günkü görüşmede Twitter çalışanlarına, şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyledi.

Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği sorulduğunda Musk, uygulamanın daha fazla özellik sunması gerektiğini ve "insanların eğlendirilip bilgilendirildiğinden" emin olması gerektiğini açıkladı. Çin'in sosyal medya platformu WeChat ile Twitter'ı ödemeler, oyunlar ve hatta araç çağırma gibi özelliklerine sahip olmasından ötürü karşılaştırdı.

Musk, sanal toplantıya telefon kamerasıyla 10 dakika geç geldikten sonra "Çin dışında WeChat'in eşdeğeri yok." dedi. "Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek büyük bir başarı elde ederiz." diye ekledi.

Ayrıca TikTok'un algoritmasını "sıkıcı" olmadığı için övdü ve "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hâle getirebiliriz." dedi. Özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı. "Bence Twitter, insanları ciddi sorunlar hakkında bilgilendirme konusunda çok daha iyi olabilir." dedi. Twitter'ın başarısının 5-10 yıl içinde nasıl olacağı sorulduğunda Musk, şirketin "gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunması" gerektiğini söyledi.

Musk, Twitter Hesaplarını Doğrulamak İçin Ödeme Almak İstiyor

Görüşme sırasında Musk, Twitter'ın aboneliklere ve ödemelere daha fazla bel bağlamasını istediğini yineleyerek, insanların doğrulanmak için ödeme yapması gerektiğini öne sürdü. Bir noktada, birisinin bir tweetin arkasındaki niyeti gösterebilmesi için bir "ironi" etiketi fikrini önerdi.

Ayrıca "bir trol ordusuna sahip olmanın çok daha pahalı olması gerektiğini" söyleyerek, botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumlarını tekrarladı.

Tüm görüşmeleri göz önünde bulundurursak Musk'ın Perşembe günü Twitter çalışanlarına yaptığı yorumlar, şirketi özel hâle getirme teklifi kabul edilirse Twitter'da kapsamlı değişiklikler yapacağını gösteriyor. Şirketi finansal olarak daha disiplinli hâle getirmek istediğini ancak evden çalışmaya devam eden “istisnai” çalışanlara tamamen karşı olmadığını söyledi. Devraldıktan sonra Twitter'ın CEO'su olarak kalıp kalmayacağına dair net bilgi vermese de Twitter ile derinden ilgileneceğini açıkça belirtti.

Görüşmenin sonlarına doğru Musk, konuyu uzay, dünyanın yaşı ve diğer gezegenlerdeki potansiyel ölü uygarlıklar olarak değiştirdi ve “henüz uzaylılar için gerçek bir kanıt görmediğini” söyledi.