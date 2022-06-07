Elon Musk, Twitter'ı Anlaşmayı İptal Etmekle Tehdit Ediyor

Elon Musk, Twitter'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını "açık bir şekilde ihlal ettiğini" ve buna karşılık olarak anlaşmayı "feshedebileceğini" söyledi. Bu sabah Twitter'a gönderilen bir mektupta Musk'ın hukuk ekibi, Twitter'ın kendisine hizmetin spam ve bot hesap sorunu hakkında yeterli bilgi vermediğini ve anlaşma kapsamında bu bilgileri almaya yetkili olduğunu iddia ediyor.

Musk'ın avukatları Twitter'a gönderdiği mektupta "Bay Musk, şirketin satın alma anlaşması kapsamındaki bilgi haklarına (ve şirketin ilgili yükümlülüklerine) aktif olarak direndiğine ve engellediğine inanıyor." ifadelerine yer veriyor. Mektup, Musk'ın iddia edilen sözleşme ihlali nedeniyle "anlaşmayı tamamlamamayı" seçebileceğini belirtiyor.

Elon Musk Bir Süredir Twitter Anlaşmasını İptal Etmeye Çalışıyor

Musk, bir aydan kısa bir süre önce imzaladığı bu anlaşmadan kaçmak için bir süredir yoğun çaba harcıyor. Anlaşmayı iptal edebilmek için Twitter'daki spam ve bot hesap sorunundan bir süredir şikayetçi olan Musk daha önce bot hesaplarla ilgili endişeleri nedeniyle anlaşmanın "beklemede" olduğunu tweet'lemişti ve Twitter bu hesapların sayısının doğruluğunu kanıtlayana kadar anlaşmanın "devam edemeyeceğini" söylemişti.

Yine de kimse Musk'tan böyle bir tehdit beklemiyordu. Kimi kesim Musk'ın anlaşmayı tamamlayabilecek parayı toplayamadığını, kimi kesim ise Musk'ın tamamen dürüst olduğunu düşünüyor. Twitter sözcüsü Brian Poliakoff, şirketin Musk ile işbirliği yaptığını ve bilgi paylaşmaya devam edeceğini söyledi. Poliakoff, The Verge'e e-postayla gönderdiği bir bildiride "Anlaşmayı tamamlamayı ve anlaşmayı kararlaştırılan fiyat ve şartlarda yürürlüğe koymayı amaçlıyoruz." dedi.

Bu noktadan sonra anlaşmanın ne olacağını bilmek güç ancak ilerleyen günlerde bu konunun gündemi fazlasıyla meşgul edeceği aşikâr.