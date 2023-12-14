Elon Musk Üniversite Kuruyor: İsmi Ne Olacak?

İlk olarak Bloomberg News tarafından bildirilen hayır kurumlarından birinin vergi dosyalarına göre Elon Musk, Austin'de bir üniversite kurmayı planlıyor.

The Foundation adlı hayır kurumu, Musk'ın 100 milyon dolarlık hediyesini Austin'de bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik öğretmeye odaklanan bir ilk ve ortaokul oluşturmak ve başlatmak için kullanmayı planlıyor.

"Elon Musk Üniversitesi" Kuruluyor

Dosyaya göre üniversite, öğrencilere "uzaktan eğitim teknolojilerini kullanmanın yanı sıra" yüz yüze eğitim verecek. Kayıtların 50 öğrenci ile başlaması ve zaman içinde ölçeklendirilmesi bekleniyor.

Okul, faaliyetlerini bağışlar ve öğrenim ücretleri yoluyla finanse edecek ancak dosyalama ayrıca bir öğrencinin harç veya ücretleri ödeyememesi durumunda okulun mali yardım sağlayabileceğini belirtiyor. Başvuruda şu anda bir icra müdürü, öğretmenler ve yöneticiler işe alındığı belirtiliyor.

Elon Musk'ın yeni üniversitesinin henüz bir adı yok ancak doğrudan Elon Musk Üniversitesi olacağı da söylentiler arasında.

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