Elon Musk'tan Netflix Filmindeki Tesla Sahnesi İçin İlginç Yorum!

Yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık sosyal medyada gündem olan Elon Musk, Netflix'in popüler filmi Dünyayı Ardında Bırak'ta (Leave the World Behind) yer alan Tesla sahnesi için şaşırtan bir yorum yaptı. Musk'ın yaptığı yorum, alay konusu oldu.

Rumaan Alam'ın aynı adlı romanından uyarlanan Leave the World Behind kısa sürede Netflix'in en çok izlenen filmleri listesine dahil olarak büyük bir popülerliğe ulaştı. Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail'in filminde Tesla marka elektrikli otomobillerin yer aldığı bir sahne bulunuyor.

Söz konusu sahnede evli çift, sürücüsüz Tesla otomobiller tarafından kovalanıyor. Bir süre sonra ise araçlar birbirlerine çarparak zincirleme kazaya yol açıyor. Bu sahnenin bir kısmına aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

RUN JULIA ROBERTS RUNNNNN



Leave the World Behind is now on Netflix. pic.twitter.com/0C1WgAmLpf — Netflix (@netflix) December 8, 2023

Elon Musk, Popüler Filmdeki Tesla Sahnesi İçin Ne Dedi?

Netflix'in sosyal medya hesabı üzerinden Dünyayı Ardında Bırak'taki Tesla sahnesinin videosu paylaşıldı. Independent'taki habere göre bu videoya yanıt veren Elon Musk, "Dünya tamamen Mad Max'e dönüşse ve benzin kalmasa bile Teslalar güneş panellerinden şarj olabilir" ifadelerini kullandı.

Musk tarafından yapılan yorum üzerine bir izleyici "bu adam filmi izlememiş" ifadelerini kullanırken bir diğer izleyici ise "Elon filmi tekrar izlemeli" sözlerine yer verdi. Senarist-yönetmen Esmail, Musk'ın yorumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Filmim Leave the World Behind halen Netflix'te yayında."

Leave the World Behind filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir film mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.