Elon Musk'tan Netflix Filmindeki Tesla Sahnesi İçin İlginç Yorum!

Yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık sosyal medyada gündem olan Elon Musk, Netflix'in popüler filmi Dünyayı Ardında Bırak'ta (Leave the World Behind) yer alan Tesla sahnesi için şaşırtan bir yorum yaptı. Musk'ın yaptığı yorum, alay konusu oldu.

Rumaan Alam'ın aynı adlı romanından uyarlanan Leave the World Behind kısa sürede Netflix'in en çok izlenen filmleri listesine dahil olarak büyük bir popülerliğe ulaştı. Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail'in filminde Tesla marka elektrikli otomobillerin yer aldığı bir sahne bulunuyor.

Söz konusu sahnede evli çift, sürücüsüz Tesla otomobiller tarafından kovalanıyor. Bir süre sonra ise araçlar birbirlerine çarparak zincirleme kazaya yol açıyor. Bu sahnenin bir kısmına aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

RUN JULIA ROBERTS RUNNNNN



