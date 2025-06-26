Elon Musk Üzgün! Çinliler Starlink'i 5'e Katladı!

Uzaydan internete bağlanmak artık sadece düşük hızlı çözümlerle sınırlı değil. Çinli bilim insanları veri iletiminde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bu gelişme yalnızca Starlink gibi mevcut sistemlerin ötesine geçmekle kalmıyor aynı zamanda geleceğin uzay tabanlı iletişim altyapısını da yeniden şekillendirebilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çinliler Starlink'in Hızını Beşe Katladı! 36 Bin KM Mesafeden 1Gbps Aktarım!

South China Morning Post tarafından aktarılan bilgilere göre Çinli araştırmacılar yalnızca 2 watt’lık düşük güçlü bir lazer kullanarak jeostatik yörüngedeki bir uydudan Dünya’ya veri iletimi gerçekleştirdi. Bahsi geçen veri aktarımı saniyede 1Gbps hıza ulaştı. Bu SpaceX'in Starlink hizmetinin sunduğu ortalama hızdan yaklaşık beş kat daha yüksek.

Lazerle veri iletimi çalışması 36 bin 000 kilometre gibi devasa bir mesafede başarıyla test edildi. Bu optik iletişim sistemlerinin yalnızca kısa mesafeler için değil yörünge seviyesinde bile verimli çalışabileceğini gösteriyor. Üstelik kullanılan lazerin enerji tüketimi sadece bir ampul kadar.

Starlink ile karşılaştırmak gerekirse Starlink uyduları yaklaşık 550 kilometrelik alçak Dünya yörüngesinde yer alıyor. Mevcut sistemlerle ortalama kullanıcı hızları genellikle 100 ile 200 Mbps aralığında seyrediyor. Çin'in lazer temelli çözümü ise bu rakamı ciddi şekilde geride bırakıyor. Zira ortalamada 5 kat daha fazla iletim hızı sağlandı.

Henüz kullanıcılara aktif olarak sunulmasa da bahsi geçen sistem yakın bir gelecekte yaygınlaşacak. Zira teknolojinin giderek daha da hızlanan gelişme aşamaları artık büyük bir engel teşkil etmiyor. Çin'in bahsi geçen konuyla ilgili ciddi yatırımlarını da göz önüne aldığımızda yakın bir gelecekte belki de yavaş internet kavramı hayatımızdan çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...