Elon Musk'tan X Çalışanlarına Uyarı: Zar Zor Ayakta Kalıyoruz

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) çalışanlarına gönderdiği bir e-postada şirketin mali durumunun kötü olduğunu itiraf etti. Musk, "Kullanıcı büyümemiz durgun, gelirlerimiz iyi değil ve zar zor kar edebiliyoruz" ifadelerini kullandı. Reklam verenleri ve kullanıcılarını rakiplerine kaybeden platformun akıbeti belirsizliğini koruyor.

Elon Musk'tan X Çalışanlara Uyarı

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Bu süreç içerisinde platformun adını, logosunu, çalışanlarını ve neredeyse her şeyini değiştiren Musk, bazı pozitif adımlar atmış olsa da politik söylemleri nedeniyle reklam verenlerinin ve kullanıcılarının önemli bir kısmını kaybetti.

Bu gelişmeler ise ünlü milyarderi oldukça zor bir duruma soktu. Bildiğiniz üzere Elpn Musk, Twitter'ı satın almak için ödediği paranın tamamını cebinden vermedi. Varlık yönetim fonlarından destek alan Musk, bankalardan da 13 milyar dolar borç aldı. Bu nedenle geri ödemesi gereken ciddi bir para söz konusu.

Musk, yaklaşık iki yıl önce şirketin "birkaç ay içinde" nakit akışının pozitif olacağını iddia etmişti. Ancak, X hala yıllık 1 milyar doların üzerinde faiz ödemesiyle karşı karşıya. Şimdi ise ünlü milyarder çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile gündeme geldi.

Musk, e-postasında X'in ulusal tartışmaları ve sonuçları şekillendirme gücüne sahip olduğunu belirtti. Ancak, şirketin mali durumunun kötü olduğunu kabul ederek, "Kullanıcı büyümemiz durgun, gelirlerimiz iyi değil ve zar zor kar edebiliyoruz" dedi. Bu e-posta ise şirketin geleceğini tartışmalara açarken, küçülme dedikodularının da artmasına neden oldu.

Sizce X, bu zorlu dönemi atlatabilir mi? Yoksa sosyal medya, Elon Musk'ın ilk başarısız girişimi mi olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilrisiniz.