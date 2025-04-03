Elon Musk, X Platformu İçin Koca Bir Ülkeyi Karşısına Aldı

En popüler sosyal medya platformları arasındaki X, geçen ay federal içişleri bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan Sahyog adlı yeni bir web sitesinin sansür yetkilerini genişletmek ve içeriği kaldırmak için kullanıldığını iddia ederek Hindistan hükümetine dava açtı.

X, portalın hükümet yetkililerine Hindistan'ın dijital yasalarını ihlal eden geniş kapsamlı engelleme emirleri verme yetkisi verdiğini savundu ve "sansür portalı" olarak nitelendirdiği Sahyog'a katılmaya zorlanamayacağını belirtti. Sahyog, X ve Facebook gibi içerik aracılarına hükümet bildirimleri gönderme sürecini otomatikleştirmek için geliştirilmiş bir portal olarak tanımlanıyor.

Hindistan hükümeti ise portalın zararlı çevrimiçi içerikle mücadele etmek için gerekli olduğunu söyledi. Amazon, Google ve Meta gibi diğer Amerikan teknoloji devleri Sahyog'da yer almayı kabul etti.

X, Yetkisiz İşlem Yapıldığını İddia Etti

Güneydeki Karnataka eyaletinde açılan dava, federal demiryolu bakanlığının X'e sayısız gönderiyi kaldırmasını emretmesinin ardından geldi. Bu gönderiler arasında dünyanın en büyük dini toplantısı Kumbh Mela'ya giderken 18 kişinin öldüğü Delhi'deki bir izdihamın videoları da yer alıyordu.

X'in verdiği dilekçede söz konusu portalın ve bu portal aracılığıyla X'e verilen emirlerin; hükümetin içeriği engellemesine izin veren orijinal yasanın yetki alanının dışında kaldığı iddia edildi. Yasa, üst düzey yetkililerin bildirim vermesi ve potansiyel duruşmalara fırsat sağlamakla birlikte bir kararın gözden geçirilmesini talep etme ve dahi izin verme gibi prosedürlere yetki vermeyi kapsıyor.

Ancak X, hükümetin bu prosedürleri atlayarak hiçbir güvencesi olmayan diğer yasal hükümler aracılığıyla keyfi içerik kaldırma emirleri verdiğini söylüyor. Sonuç olarak, on binlerce yerel polis memuru da dahil olmak üzere sayısız hükümet yetkilisi tek taraflı ve keyfi emirler veriyor.

Starlink Projesine Ne Olacak?

Yakın zamanda Hindistan'da Starlink ve Tesla ağı kurulması için planlar yapılmasının ardından bu gelişme oldukça şaşırtıcıydı. Mart ayının başlarında Starlink, Hindistan'a uydu interneti getirmek için Hindistan'ın en büyük iki telekom şirketiyle bir anlaşma imzaladı ve hizmetlerini sunmaya başlamak için şu anda hükümet onayını bekliyor. Tesla nihayet ilk çıkışını yapabilir. Şu an Delhi ve Mumbai'de bir düzine iş için işe alımlara başladı.

Wilson Merkezi Güney Asya Enstitüsü direktörü Michael Kugelman, Hindistan'daki artan iş çıkarlarının ve ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlığının ona Hindistan'la bol miktarda kaldıraç sağladığını söyledi:

Bu, Hindistan hükümetine dava açma kararı da dahil olmak üzere nasıl faaliyet göstereceği konusunda çok fazla hareket alanı olduğu anlamına geliyor. Yani dava, Musk'ın ülkedeki iş beklentilerine zarar vermeyebilir. Neler olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.