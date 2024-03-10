Elon Musk, X’teki Uzun Videoları Yakında Akıllı TV’lere Getiriyor!
Elon Musk, Fortune dergisinin haberlerini doğruluyor. X videoları artık akıllı televizyon aracılığıyla izlenebilecek. İşte ayrıntılar!
Fortune dergisi, X uygulamasının Amazon için bir televizyon uygualaması piyasaya süreceğini söylemişti. Bunun ardından Elon Musk, X'teki uzun videoların akıllı televizyonlarda açılabilir olacağını söyledi.
Platform, geçtiğimiz Ekim ayında bazı kullanıcılar için görüntülü ve sesli aramanın erken bir sürümünü kullanıma sundu. Bu özellik, Musk'ın birebir ödeme olanakları sunan süper bir uygulama oluşturmak istediğini söylemesinin hemen ardından gerçekleşti.
Uygulama Ne Zaman Kullanıcılara Sunulacak?
Musk, X'te bir kullanıcının platformun uzun videolarının doğrudan akıllı TV'lerde izlenebileceği yönündeki gönderisine kısa bir yanıt vererek "Çok yakında" dedi.
Daha önce Fortune, uygulamanın Google'ın Youtube tarafından sunulan TV uygulamasına benzeyebileceğini söylemişti. Kimliği belirsiz bir kaynağın, Musk'ın YouTube ile rekabet etmeye kararlı olduğunu söylediğini aktardı.
X, Reuters'in uygulamayla ilgili daha fazla ayrıntıya ilişkin talebine hemen yanıt vermiyor. "Önce video platformu" olma çabasında olan X, eski Fox yorumcusu Tucker Carlson ve eski CNN sunucusu Don Lemon gibi isimlerle ortaklıklar kuruyor.
X (Twitter) Video İndirme ve Kaydetme Nasıl Yapılır?
Son zamanlarda X'de (Twitter) dolaşan çok sayıda video gördük. İster sevimli köpek videoları, ister tartışmalı bir konuda ciddi bir video olsun, o videodan bıkana kadar tekrar ve tekrar izlemeyi seviyorsunuz.
Musk'ın 2022'de platformu satın almasından bu yana reklamverenleri elinde tutmakta zorlanıyordu. Geçen ay reklamverenlerin belirli içerik oluşturucuların yanında video reklamlar yayınlamasına olanak tanınacağı söyleniyor.
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