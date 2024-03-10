Elon Musk, X’teki Uzun Videoları Yakında Akıllı TV’lere Getiriyor!

Fortune dergisi, X uygulamasının Amazon için bir televizyon uygualaması piyasaya süreceğini söylemişti. Bunun ardından Elon Musk, X'teki uzun videoların akıllı televizyonlarda açılabilir olacağını söyledi.

Platform, geçtiğimiz Ekim ayında bazı kullanıcılar için görüntülü ve sesli aramanın erken bir sürümünü kullanıma sundu. Bu özellik, Musk'ın birebir ödeme olanakları sunan süper bir uygulama oluşturmak istediğini söylemesinin hemen ardından gerçekleşti.

Uygulama Ne Zaman Kullanıcılara Sunulacak?

Musk, X'te bir kullanıcının platformun uzun videolarının doğrudan akıllı TV'lerde izlenebileceği yönündeki gönderisine kısa bir yanıt vererek "Çok yakında" dedi.

Daha önce Fortune, uygulamanın Google'ın Youtube tarafından sunulan TV uygulamasına benzeyebileceğini söylemişti. Kimliği belirsiz bir kaynağın, Musk'ın YouTube ile rekabet etmeye kararlı olduğunu söylediğini aktardı.

X, Reuters'in uygulamayla ilgili daha fazla ayrıntıya ilişkin talebine hemen yanıt vermiyor. "Önce video platformu" olma çabasında olan X, eski Fox yorumcusu Tucker Carlson ve eski CNN sunucusu Don Lemon gibi isimlerle ortaklıklar kuruyor.

Musk'ın 2022'de platformu satın almasından bu yana reklamverenleri elinde tutmakta zorlanıyordu. Geçen ay reklamverenlerin belirli içerik oluşturucuların yanında video reklamlar yayınlamasına olanak tanınacağı söyleniyor.