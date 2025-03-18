Elon Musk'ın xAI Şirketi ChatGPT'den İntikam Almaya Geliyor

Elon Musk, yapay zeka çalışmalarını gerçekleştirdiği xAI şirketi bünyesine bir başka yapay zeka girişimini kattı. xAI bundan böyle OpenAI'ın Sora ve Google'ın Veo 2 modellerine rakip olabilecek. CEO Aakash Sastry, satın alma haberini X (eski Twitter) üzerinden duyurarak xAI bünyesinde bu çalışmaları dünyanın en büyük AI altyapılarından biri olan Colossus üzerinde büyütmeye devam edeceklerini açıkladı.

San Francisco merkezli Hotshot, CEO'su Aakash Sastry ve kurucu ortağı John Mullan tarafından birkaç yıl önce kuruldu. İlk etapta AI tabanlı fotoğraf düzenleme araçları geliştiren şirket, daha sonra tamamen metinden video oluşturan yapay zeka modellerine odaklandı.

Şirket, bugüne kadar üç farklı video üretim modeli geliştirdi. Bunlar:

Hotshot-XL

Hotshot Act One

Hotshot

olarak öne çıkıyor. Bu modeller; eğitim, eğlence, iletişim ve üretkenlik alanlarında büyük değişimlere kapı aralayacak potansiyele sahip.

Grok Video Modeli Yakında Gelebilir

Hotshot, 14 Mart itibarıyla yeni video oluşturma hizmetlerini durdurduğunu açıkladı. Mevcut kullanıcıların oluşturdukları içerikleri 30 Mart'a kadar indirebilecekleri duyuruldu. Öbür tarafta Elon Musk da kulvarda daha önemli bir oyuncu haline gelmek için çaba içinde. Özellikle ChatGPT karşısında kan kazanmak için Grok AI sohbet botunu büyük bir koz olarak oynadı. Ocak'ta bir canlı yayın esnasında ise "Grok Video" adlı modelin birkaç ay içinde yayınlanabilme potansiyeli olduğunu savunmuştu.

Hotshot ekibinin tamamının xAI'a katılıp katılmayacağı net değil. CEO Sastry bu konuda herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı ama bu satın alım, Elon Musk'ın oyunu daha ciddi oynamak istediğinin açık bir göstergesi.

Sizce Grok Video çıktığında OpenAI'ın Sora ve Google'ın Veo 2 modellerine rakip olabilir mi? Hotshot'ın satın alınması bu süreci nasıl etkiler? Yorumlarda buluşalım.