e-Devlet'e Ad Soyad Değişikliği Yapma Başvurusu Geldi

e-Devlet Kapısına yeni bir hizmet daha geldi. e-Devlet'te ad soyad değişikliği yapma dönemi resmen başladı.

Geçtiğimiz dönemde başlayan soyadı değişikliği kararının ardından, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların da e-Devlet'ten yapılabileceği bilgisi aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü online sistemler üzerinden yürüttüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu karara göre, İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması isimli hizmet e-Devlet Kapısına getirildi.

e-Devlet veri sızıntı iddiası açıklama ile netliğe kavuştu. Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarının doğru olmadığını ifade eden resmi açıklama, vatandaşlara ait tüm verilerin güvende olduğunu söylüyor.

Yeni hizmete ilişkin İçişleri Bakanlığıdan gelen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı.

Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.