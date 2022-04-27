Elon Musk'ın Twitter'ı Satın Almasıyla Birlikte Tesla'nın Hisseleri Dibi Gördü

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alımının gerçekleşmesinin ardından Tesla'nın hisseleri dibi gördü. %12'ye varan düşüş sonrası Tesla'nın piyasa değeri tam 125 milyar dolar eridi. Musk'ın Twitter'ı satın alırken vaat ettiği ödemelerin büyük bir kısmının Tesla'yı da bağlıyor olmasıyla birlikte belirsizlikler çoğaldı.

Elon Musk'ın mevcut Twitter hisse sahiplerine yapacağı ödemenin büyük bir bölümünü Tesla'nın hisselerini satarak yapacağı haberlerinin yayılmasıyla birlikte Tesla'nı hisseleri âdeta çakıldı. Sadece bir günlük düşüş %12'leri buldu ve tam 125 milyar dolar değerinde düşüş yaşandı.

Ayrıca Bloomberg'in verilerine göre Musk'ın şahsi serveti de 5,5 milyar dolar düşüş yaşadı.

Peki Elon Musk Bu Ödemeleri Nasıl Yapacak?

Elon Musk'ın ödemesi gereken 44 milyar doların 13 milyar dolarlık kısmı bankalardan aldığı kredilerden oluşuyor. 21 milyar dolarlık kısmı şahsi sermayesinden ödeyeceğini belirten Musk, 12,5 milyar dolarlık kısmı da Tesla hisselerini satarak ödeyecekti.

Tabii ortada doğrudan Musk tarafından yapılan bir açıklama yok ancak bu iddiaların güçlenmesi belli ki piyasaları oldukça etkiledi ve bu da önümüzdeki günlerde Musk'ı ve şirketlerini zor duruma sokacak gibi görünüyor.

Musk'ın danışmanları ve anlaşmalı olduğu bankaların Twitter için yeni bir yatırımcı arayışında olduğu belirtiliyor.

Bazı kaynaklar Musk'ın Twitter'ı satın alımının ertelenebileceğinin de gündemde olduğunu söylüyor ancak bu konuyla ilgili her iki taraftan da bir açıklama duymadıkça bu iddianın gerçeğe dönüşmesi biraz zor görünüyor keza açıklanan cayma bedellerinin de belli başlı fesih süreleri bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk gerekli miktarı karşılayıp Twitter'ın satın alımını gerçekleştirebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.