Embracer Group'tan Şaşırtan Karar: Şirket Bölünmeye Gidiyor!

Bu sabah, Embracer Group önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Bu şirket, üç farklı şirket şeklinde bölünecek. Bunlar Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Orta Dünya Enterprises & Friends.

Mevcut Embracer Group'un Nasdaq Stockholm'deki listesi Orta Dünya Enterprises & Friends olarak yeniden adlandırılacak ve Asmodee Group ve Coffee Stain & Friends'in hisseleri Embracer Group'un hissedarlarına temettü olarak dağıtılacak.

Asmodee Group'un hisselerinin listelenmesi ve dağıtılması 12 ay içinde, Coffee Stain & Friends'in hisselerinin ise 2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Embracer Group Bölünüyor

Asmodee masaüstü oyun pazarındaki faaliyetlerine devam edecek. Coffee Stain indie ve double-AA oyunlarına odaklanacak ve Orta Dünya Enterprises triple-A oyunlar üretecek. Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier ve Tuxedo Labs'i içerecek ve ayrıca THQ Nordic ve Amplifier Game Invest'i de bünyesinde barındıracak.

Bu şirketler, Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown, Valheim ve birkaç yüz daha fazla IP gibi sahip oldukları fikri mülkiyetleriyle dikkat çekiyor.

Coffee Stain ayrıca lisanslı fikri mülkiyetlere dayanan Star Trek Online ve Neverwinter Online gibi ücretsiz oyunları da yayınlamaya devam edecek. Coffee Stain & Friends, mevcut Coffee Stain operasyonel grubunun CEO'su olan Anton Westbergh tarafından yönetilecek.

Middle-earth Enterprises & Friends, Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montreal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios ve 4A Games gibi şirketlerden oluşacak.

Bu şirketler arasında Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come: Deliverance, The Lord of the Rings, Metro ve Tomb Raider gibi IP'ler bulunuyor. Operasyonel grubun mevcut CEO'su olan Phil Rogers, Middle-earth Enterprises & Friends'in başına geçecek.

Embracer Group, onlarca geliştiriciyi satın aldıktan sonra 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın iptaliyle büyük sorunlarla karşılaştı.

Şirketin hisseleri düştü ve Embracer, Volition dahil birkaç stüdyonun kapatılması, grup genelinde birçok çalışanın işten çıkarılmasına sebep oldu. Gearbox ve Saber'in satışını içeren uzun bir yeniden yapılanma sürecine girmek zorunda kaldı.