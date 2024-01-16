2024 Yılında Emeklilere Yeni Zam: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar sonucunda emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı belirlendi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, emekli kök maaş zammının yüzde 37,57 olduğu ve buna ek olarak yüzde 5 ek zamla iyileştirildiği bildirildi. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde bulunduğu yasa TBMM'ye sunuldu.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini yükseltmek için canla başla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde aynı anlayışla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave yüzde 5 zam müjdesini veren Erdoğan, Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranının yüzde 42,6'ya yükseldiğini açıkladı.

Ayrıca, emekli maaşı alt sınırının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını belirterek, toplam 200 milyar liralık ilave kaynağın emeklilere sunulduğunu ifade etti.

Erdoğan, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, yeni hizmetleri devreye almaktır. Şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.