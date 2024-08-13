Emlak Sektöründe "Doğrulanmış İlan" Dönemi Yakında Başlıyor: Sahte İlanlar Tarih Olacak!

Ülkemizde her geçen gün pahalanan ve sahte ilanlarla dolup taşan emlak sektörüyle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yakında yürürlüğe konacak yeni "doğrulanmış ilan" düzenlemesi ile birlikte ticari sitelerde emlak satışı daha güvenli hale gelecek. Detaylar haberde.

Doğrulanmış İlan Düzenlemesi İle Sahte İlanlar Ortadan Kaldırılacak!

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul satışlarının gerçekleştirildiği ticaret sitelerinde yer alan sahte ilanların önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek üzere. Doğrulanmış ilan adı verilen yeni düzenleme ile birlikte ticaret platformlarında taşınmaz ilanları paylaşmak için ilanın doğrulanması gerekecek.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen düzenleme kapsamında 15 Eylül itibarıyla taşınmazını satmak isteyen bir vatandaş, e-Devlet üzerinden basit bir doğrulama yapacak. Platformda taşınmazı ile ilgili bölüme giriş yapan kullanıcı, açılan sayfada taşınmazı ile ilgilenen emlakçıya yetki verecek ya da doğrulama işlemini direkt olarak kendisi gerçekleştirilecek.

Aktarılanlara göre 15 Eylül tarihinden itibaren doğrulamayan ilanlar ticaret sitelerinde paylaşılamayacak. Yasal düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ilan sitelerindeki tüm taşınmaz ilanlarının doğrulanmış kategorisinde olacağı da bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğurlanmış ilan düzenlemesi ile emlak sektöründeki sahte ilan sorunu çözülebilir mi? Yorumlarda buluşalım...