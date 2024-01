Emmy Ödüllü Yönetmen, The Last of Us 2. Sezon Kadrosuna Dahil Oldu!

HBO’nun Succession dizisiyle En İyi Drama Yönetmenliği dalında Emmy ödülü kazanan Mark Mylod, bir başka HBO dizisi olan The Last of Us‘ın başına geçiyor.

En İyi Drama Yönetmenliği ödülünü Succession ile alan Mylod, yine aynı ödülü alması amaçlanan video oyun serisinden uyarlanan The Last of Us dizisinin ikinci sezon yönetmen kadrosuna eklendi.

The Last of Us ikinci sezon yönetmen koltuğuna eklenen Mylod, Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) ve Kate Herron (Loki) ile birlikte kıyamet sonrası zombi drama dizisine katılan dört yeni yönetmenden biri oldu.

Mark Mylod, Birçok HBO Dizisinin Yönetmenlik Kadrosunda Yer Aldı

Bu isimler, ilk sezonun dokunaklı “Long, Long Time” isimli üçüncü bölümünü yöneterek Emmy adayı olan eski yönetmen Peter Hoar'a ve bir kez daha yönetmenlik görevini üstlenecek olan The Last of Us'ın ortak yaratıcıları, yürütücü yapımcıları ve showrunnerları Craig Mazin ve Neil Druckmann'a katılıyor.

Yedi yönetmenden herhangi birinin birden fazla bölüm yönetip yönetmeyeceği belli değil. Fakat ilk sezon yedi yönetmen tarafından yönetilen dokuz bölümden oluşuyordu.

Mylod, Succession'ın dördüncü ve son sezonunun beğenilen 3. bölümü “Connor's Wedding” ile 2023 drama yönetmenliği Emmy'sini kazandı. Mylod, dizi finali de dahil olmak üzere dört sezon 4 bölümünü yönetti. Mylod, Game of Thrones ve Entourage gibi diğer HBO dizilerinde ve Shameless gibi Showtime dizilerinde de yönetmenlik yapmıştır.

The Last of Us ilk sezonunda 24 Emmy adaylığı elde etti ve sekiz ödül kazandı. İkinci sezonun prodüksiyonuna önümüzdeki ay Vancouver'da başlanması planlanıyor.

The Last of Us dizisini izlediniz mi? İkinci sezon'dan beklentileriniz nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.