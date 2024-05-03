Tim Cook Açıkladı: iPhone'lara Yeni Özellikler Geliyor!

Apple'ın 2024 yılı ikinci çeyrek mali sonuçları açıklandı ve iPhone'dan giyilebilir cihazlara kadar neredeyse tüm kategorilerde satışların düştüğü gözler önüne serildi. Ürün satışları düşerken servis gelirlerini artırmaya devam eden Apple'ın tüm rakipleri şu anda yapay zekaya odaklanmış durumda.

Bu kapsamda Apple'ın yapay zeka konusunda atacağı adım şu anda teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından birisi. Apple CEO'su Tim Cook yatırımcılarla yaptığı görüşmede gelecek ay gerçekleşecek WWDC 2024 hakkında konuşurken çok heyecan duyduğunu söyledi.

iOS 18 Yeni Yapay Zeka Özellikleri Sunacak

Cook, yapay zeka tabanlı özelliklerin iOS 18'e geleceğini açıkça söylemese de Apple'ın üretken yapay zekaya "önemli yatırımlar" yapmaya devam ettiğini ve şirketin yakın zamanda müşterileriyle "çok heyecan verici şeyler" paylaşacağını söyledi.

Yapay zekanın gücüne ve vaatlerine sonuna kadar inandıklarını dile getiren Apple CEO'su donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonunun bir arada olmasının Apple'ı rakiplerine kıyasla farklılaştırdığını vurguladı.

Apple'ın iOS 18 ile birlikte kullanıma sunacağı yapay zeka özelliklerinin WWDC 2024 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Sohbet robotu, yapay zeka tabanlı Apple Music çalma listeleri ve Safari'ye gelecek makaleleri özetleme yeteneğinin ilk özellikler olacağı tahmin ediliyor.