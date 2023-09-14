Google'ın Emoji Oluşturma Aracı Artık iPhone'larda da Kullanılabilir! Peki Nasıl?
Google'ın emoji oluşturma aracı artık Google Arama üzerinden kullanılabilir durumda. Bu da emojilerin iPhone'larda kullanılabileceği anlamına geliyor.
Yıllardır sürekli aynı emojileri kullanmaktan sıkılanlar varsa artık yepyeni emoji kombinleri oluşturmak mümkün. Google'ın Emoji Kitchen özelliği artık Google Arama üzerinden erişilebilir durumda.
Yeni güncellemeyle birlikte artık Google Arama üzerinden kendi emoji kombinasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Şirket, kızgın bir balkabağı veya kovboy şapkası takan bir panda gibi farklı kombinasyonlar oluşturmak için mevcut emojileri karıştırmanıza olanak tanıyan Emoji Kitchen özelliğini web üzerinde kullanıma sundu.
Emoji Oluşturma Aracı Google Arama'ya Taşındı
Aracı kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken Google Arama'ya "Emoji Kitchen" yazmak ve "Get cooking" komutuna tıklamak.
Ardından aynı kısımdan düzinelerce farklı emoji arasından seçim yaparak birleştirebilir ya da rastgele ayarlayıcı ile oynayabilirsiniz. Denemeleriniz bittiğinde ortaya çıkan emojiye tıklayarak cihazınızın panosuna kopyalayabilir, böylece bir mesaja veya belgeye çıkartma olarak yapıştırabilirsiniz.
Emoji oluşturucu mobil tarayıcılarda ve Google uygulamasında da çalışıyor, bu da iPhone kullanıcılarının da bu özelliğe erişebileceği ve oluşturduklarını iMessage'a yapıştırabileceği anlamına geliyor.
Google daha önce Emoji Kitchen'ı yalnızca Gboard uygulaması aracılığıyla Android kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. Emoji Kitchen'ın web versiyonunda Gboard'a kıyasla çok fazla kombinasyon bulunmasa da mashup aracının daha fazla cihaz türünde kullanılabilir olduğunu görmek güzel.
Gmail Uzun Zamandır İstenen Bir Özelliğe Kavuşuyor!
Google'ın Gmail hizmeti yakında bir e-postaya bir emoji ile yanıt vermenizi sağlayacak yeni bir özelliğe sahip olacak.
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