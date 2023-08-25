Gmail Uzun Zamandır İstenen Bir Özelliğe Kavuşuyor!

Google'ın Gmail hizmeti yakında bir e-postaya bir emoji ile yanıt vermenizi sağlayacak yeni bir özelliğe sahip olacak. Bu bilgi, Apple cihazlarındaki Gmail uygulamasında bulunan gizli bir kodda keşfedilmiş durumda.

Peki neden emojiler? Elbette bazen kelimeler zaman alır fakat bir emoji, yeteri kadar mesaj yazmadan gerekli cevabı vermenize olanak tanıyabilir.

Bu emoji özelliği esasında tamamen yeni değil. Microsoft'un Outlook e-postası ve Yandex Mail bu özelliğe uzun zamandır sahip. Bir gülen yüze dokunabilir ve bir e-posta hakkında nasıl hissettiğinizi göstermek için altı emojiden birini seçebilirsiniz.

Gmail'e Emojiler Ne Zaman Eklenecek?

Peki bu yeni Gmail özelliği ne zaman kullanıma sunulacak? Şimdilik bu konu ile ilgili net bir bilgi yok ancak bu özelliğe dair kodlar tespit edildiğinden her an gelebilir. Ayrıca Apple ve Android kullanıcıları için aynı anda gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz.

Kısacası emojiler artık sadece arkadaşlarla mesajlaşmak için değil, e-posta gibi daha resmî yerlerde de hayatımızdalar.

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