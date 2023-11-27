EMotorad, Küresel Genişleme Hedefiyle 20 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı

EMotorad, elektrikli bisiklet sektöründeki büyümesini hızlandırmak amacıyla son B serisi yatırım turunda 20 milyon dolarlık bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım turu, Panthera Growth Partners liderliğinde gerçekleşti ve EMotorad'ın Çin pazarında genişlemesi, üretim kapasitesinin artırılması ve uluslararası pazarlara daha güçlü bir şekilde adım atması için bir fırsat sunuyor.

Yatırım turuna, Panthera Growth Partners'ın öncülüğünde Alteria Capital, xto10x Technologies, Green Frontier Capital ve şirketin mevcut yatırımcıları da katıldı. EMotorad'ın CEO'su, bu yatırımın şirketin global varlığını güçlendirme ve 100 bin satış hedefine ulaşma yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı.

EMotorad, 20 Milyon Dolarlık Yatırımı Aldı

EMotorad, 2020'de Hindistan'da kurulduktan sonra kısa sürede büyüdü ve şu anda ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal, Japonya ve Avustralya gibi 18 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu yeni yatırım, şirketin Avrupa'da genişlemesine olanak tanıyacak ve İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Hollanda'da da faaliyet göstermesini sağlayacak.

Şirketin ürün yelpazesi, 14 farklı elektrikli bisiklet modelini içeriyor ve bu modeller geniş bir fiyat aralığında, 600 ile 1200 dolar civarında değişen fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Bugüne kadar 80 binden fazla elektrikli bisiklet satan EMotorad, 36 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti.

EMotorad'ın 2025 hedefi, 100 bin elektrikli bisiklet satışına ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda şirket, yatırımlarını büyüme, Ar-Ge ve üretim kapasitesi artırımına odaklayarak, elektrikli bisiklet pazarındaki etkisini artırmayı amaçlıyor. Bu yeni yatırım, şirketin bu hedeflere ulaşmak için atacağı adımları hızlandırmayı amaçlıyor.