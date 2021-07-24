En Çok Aşı Yapılan Ülkeler Belli Oldu

En çok aşı yapılan ülkeler açıklandı. Çin, aşılamada büyük bir başarının altına imza atarak ilk sırada yer aldı. Peki, Türkiye, en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Aşı Yapılan Ülkeler Listesi

Çin (1 milyar 510 milyon) Hindistan (423 milyon 417 bin) Amerika Birleşik Devletleri (339 milyon 760 bin) Brezilya (130 milyon 250 bin) Almanya (88 milyon 470 bin) İngiltere (83 milyon 20 bin) Japonya (73 milyon 970 bin) Fransa (67 milyon 230 bin) Türkiye (64 milyon 829 bin) İtalya (63 milyon 880 bin) Endonezya (60 milyon 480 bin) Meksika (56 milyon 870 bin) Rusya (55 milyon 830 bin) İspanya (52 milyon 880 bin) Kanada (46 milyon 780 bin) Polonya (33 milyon 280 bin) Arjantin (28 milyon 670 bin) Şili (24 milyon 760 bin) Kolombiya (24 milyon) Suudi Arabistan (23 milyon 730 bin) Güney Kore (22 milyon 370 bin)

T24'teki habere göre en çok aşı uygulanan ülkeler listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Çin yer aldı. Çin'de toplamda 1 milyar 510 kişiye aşı yapıldı. İkinci sırada 423 milyon 417 bin ile Hindistan yer alırken üçüncü sırada ise 339 milyon 760 bin ile Amerika Birleşik Devletleri konumlandı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 166,27 olarak açıklandı. BAE'yi 166,18 ile Malta, 143,82 ile Seyşeller takip etti. İzlanda, 136,68 ile dördüncü sırada yer aldı.

Listenin beşinci sırasında her 100 kişiye düşen doz sayısı 132,95 olan Uruguay bulunuyor. Uruguay'ı 132,85 ile San Marino, 132,66 ile Bahreyn, 129,54 ile Şili, 127,53 ile İsrail, 125,96 ile Faroe Adaları takip etti. Türkiye'de her 100 kişiye düşen aşı sayısı 76,73 olarak açıklandı.