En çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?
OpenAI tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen ChatGPT'yi en çok kullanan ülkeler hangileri?
OpenAI tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen ChatGPT, yapay zekanın bugünlere gelmesinde önemli bir pay sahibi diyebiliriz. Peki, yıllar geçtikçe popülaritesini artıran yapay zeka aracını en çok kullanan ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar!
En çok ChatGPT Kullanan Ülkeler
Son raporlar, ChatGPT'yi en çok kullanan ülkenin yüzde 45 ile Hindistan olduğunu ortaya koyuyor. İkinci sırada yüzde 38 ile Fas bulunurken, üçüncü sırada yüzde 34'lük oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.
Tabii, en çok merak edilen ülke Türkiye. Ülkemiz, yüzde 23'lük kullanım oranıyla listede 11. sırada yer alıyor.
Bunun dışında, Axios'un son raporu ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 200 milyonu aştığını gösteriyor. Bu, platformun bir yıl içinde kullanıcı sayısını ikiye katladığının bir kanıtı. Bu hızlı büyümede Fortune 500 şirketlerinin de önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.
|Sıralama
|Ülke İsmi
|Kullanım Yüzdesi
|1
|Hindistan
|45
|2
|Fas
|38
|3
|BAE
|34
|4
|Arjantin
|32
|5
|Brezilya
|32
|6
|Endonezya
|32
|7
|Güney Afrika
|31
|8
|Filipinler
|28
|9
|İsveç
|27
|10
|Güney Kore
|26
|11
|Türkiye
|23
|12
|ABD
|23
|13
|Avustralya
|22
|14
|Meksika
|22
|15
|İngiltere
|22
|16
|Japonya
|19
|17
|Çin
|18
|18
|Fransa
|18
|19
|Almanya
|18
|20
|Suudi Arabistan
|18
|21
|Tayland
|14
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