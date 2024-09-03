En çok ChatGPT Kullanan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?

OpenAI tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen ChatGPT, yapay zekanın bugünlere gelmesinde önemli bir pay sahibi diyebiliriz. Peki, yıllar geçtikçe popülaritesini artıran yapay zeka aracını en çok kullanan ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar!

En çok ChatGPT Kullanan Ülkeler

Son raporlar, ChatGPT'yi en çok kullanan ülkenin yüzde 45 ile Hindistan olduğunu ortaya koyuyor. İkinci sırada yüzde 38 ile Fas bulunurken, üçüncü sırada yüzde 34'lük oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Tabii, en çok merak edilen ülke Türkiye. Ülkemiz, yüzde 23'lük kullanım oranıyla listede 11. sırada yer alıyor.

Bunun dışında, Axios'un son raporu ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 200 milyonu aştığını gösteriyor. Bu, platformun bir yıl içinde kullanıcı sayısını ikiye katladığının bir kanıtı. Bu hızlı büyümede Fortune 500 şirketlerinin de önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Sıralama Ülke İsmi Kullanım Yüzdesi 1 Hindistan 45 2 Fas 38 3 BAE 34 4 Arjantin 32 5 Brezilya 32 6 Endonezya 32 7 Güney Afrika 31 8 Filipinler 28 9 İsveç 27 10 Güney Kore 26 11 Türkiye 23 12 ABD 23 13 Avustralya 22 14 Meksika 22 15 İngiltere 22 16 Japonya 19 17 Çin 18 18 Fransa 18 19 Almanya 18 20 Suudi Arabistan 18 21 Tayland 14