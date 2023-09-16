En Çok Dizi İptal Eden Şirket Belli Oldu!

Diziler, yayın hizmetleri var olmadan çok önce de iptal ediliyordu ancak dizi sayısı katlanarak arttıkça iptaller de arttı. Peki sizce yayın hizmetlerinden en çok dizi iptali gerçekleştiren hangisi?

Birçok TV dizisi arasından yalnızca çok az bir kısmı iki sezonu geçebiliyor ve birçoğu da sadece bir sezon dayanabiliyor ancak bu konuda diğerlerinden sıyrılan ve daha çok dizi iptali gerçekleştiren bir yayın hizmeti var.

Bu hafta Variety, hangi servisin en yüksek oranda dizi iptal ettiğini belirlemek için analiz firması Luminate ile birlikte çalıştı. Toplanan veriler 2020'nin başından 8 Ağustos 2023'e kadar iptal edilen tüm dizileri kapsıyor. Her büyük yayıncı, yayın ve kablolu TV hizmeti bu rapora dâhil edildi.

En Çok Dizi İptal Eden Yayın Hizmetleri Açıklandı

Netflix elbette listede durumu en merak edilen hizmet ancak rapora baktığımızda Netflix'in ilk 5'te bile bulunmadığını görüyoruz. Bununla birlikte, Netflix'in diğer tüm yayıncılardan çok daha fazla orijinal içerik ürettiğini hatırlamakta fayda var.

Variety ayrıca Netflix'in yukarıda listelenen yayıncılar arasında 2020'den 2023'e kadar her yıl iptal oranını artıran tek yayıncı olduğunu belirtiyor.

Disney Plus'ın da listede bu kadar üst sıralarda yer alması şaşırtıcı sayılabilir ancak yayıncı kuruluş Hulu, Prime Video veya Netflix'e kıyasla pek fazla orijinal dizi yayınlamıyor.

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