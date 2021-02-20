En Çok Kripto Para Kullanan Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

En çok kripto para kullanan ülkeler belli oldu. Peki, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelinde en fazla kripto para kullanan ülkeler neler? Yapılan araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok Kripto Para Kullanan Ülkeler Neler?

Dünya Ekonomik Forumu, dijital para birimi kripto para kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırmayla beraber dünyada en fazla kripto para kullanan ülkeler belli oldu. Araştırma kapsamında Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri baz alındı. Peki, Türkiye, en çok dijital para birimi kullanan ülkeler listesinde kaçıncı srada yer aldı?

World Economic Forum tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında Nijerya konumlandı. Nijerya'da dijital para birimi kullanımı yüzde 33 seviyesinde. Listenin ikinci sırasında yüzde 21 oranla beraber Vietnam ikinci sırada yer aldı. Türkiye, yüzde 16 oranla birlikte dünya genelinde dördüncü sırada konumlanırken Avrupa bölgesinde ise ilk sırada yer almayı başardı.

Paylaşılan listenin beşinci sırasında yüzde 16 kullanım oranıyla birilikte Peru bulunuyor. Peru'yu Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili takip etti. Avrupa bölgesinde ise en fazla kripto para kulanan ülkeler listesinde ikinci sırada yüzde 11 oranla İsviçre yer alırken üçüncü sırada ise Yunanistan konumlandı.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.