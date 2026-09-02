Oyuncuların En Çok Kullandığı Ekran Kartları! Zirvede Hangi Kart Var?

Steam, ağustos ayına ait donanım ve yazılım anket sonuçlarını açıkladı. Platformun bu verileri paylaşmasıyla birlikte oyuncuların en çok kullandığı ekran kartları ve işletim sistemleri de netleşti. Peki oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartları hangileri? İşte merak edilen ayrıntılar!

En Çok Kullanılan Ekran Kartları Neler?

NVIDIA GeForce RTX 3060 - %3.76 (+0.05) NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %3.63 (+0.19) NVIDIA GeForce RTX 5070 - %3.56 (+0.16) NVIDIA GeForce RTX 4060 - %3.42 (-0.01) NVIDIA GeForce RTX 3050 - %3.04 (0.00) NVIDIA GeForce RTX 5060 - %2.98 (+0.13) NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU - %2.50 (+0.45) NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti - %2.41 (+0.15) NVIDIA GeForce GTX 1650 - %2.37 (-0.11) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - %2.25 (+0.02)

Steam verilerine göre Ağustos 2026’da en çok kullanılan ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 3060 oldu. Yüzde 3,76’lık bir pazar payına sahip bu donanımın hemen ardından GeForce RTX 4060’ın dizüstü versiyonu geliyor. RTX 4060 laptop sürümünün yüzde 3,63’lük bir pazar payı bulunuyor ve bir önceki aya kıyasla yüzde 0,19’luk bir artış kaydetti.

Üçüncü sırada GeForce RTX 5070 yer alıyor. Bu donanım bir önceki aya kıyasla yüzde 0,16 oranında artış yaşadı ve pazar payı yüzde 3,56 seviyesine ulaştı. Dördüncü sırada ise yüzde 3,42’lik pazar payına sahip RTX 4060 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise yüzde 3,04’lük pazar payıyla RTX 5060 yer alıyor.

En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Neler?

Windows 11 64 bit - %70.97 (+0.71) Windows 10 64 bit - %22.90 (-0.40) SteamOS Holo 64 bit - %0.82 (-0.07) MacOS 26.5.2 64 bit - %0.66 (+0.18) CachyOS 64 bit - %0.60 (+0.03) Arch Linux 64 bit - %0.34 (+0.01) Linux Mint 22.3 64 bit - %0.33 (0.00) Bazzite 64 bit - %0.30 (-0.01) Freedesktop SDK 25.08 (Flatpak runtime) 64 bit - %0.21 (-0.01) MacOS 26.5.1 64 bit - %0.19 (-0.48) MacOS 26.6.0 64 bit - %0.12 (+0.12) MacOS 26.6.2 64 bit - %0.12 (+0.12) Fedora Linux 44 (KDE Plasma Desktop Edition) 64 bit - %0.12 (0.00) Ubuntu 26.04 LTS 64 bit - %0.11 (-0.01) Ubuntu Core 24 64 bit - %0.11 (-0.01)

Ek olarak en çok kullanılan işletim sistemleri de açıklandı. Buna göre ağustos ayında en çok kullanılan sürüm Windows 11 oldu. İşletim sistemi bir önceki aya göre yüzde 0,71’lik bir artışla pazar payını yüzde 70,97 seviyesine çıkardı. İkinci sırada ise Windows 10 yer alıyor. Halen geniş bir kitle tarafından kullanılan bu sürüm yüzde 22,90’lık bir pazar payına sahip.

Editörün Yorumu

Şu anda sahip olduğu dizüstü bilgisayarımda RTX 3060 Ti var. Ancak maalesef bu donanım en çok kullanılan 10 kart arasında yok. İlk sıraya baktığımdaysa RTX 3060'ın masaüstü versiyonunun olduğunu görüyorum. RTX 3060 halen çok popüler bir kart olduğundan beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim.