En Güçlü Android Tabletler: Zirvede 24 GB RAM'li Tablet Var!

Piyasada çok sayıda Android tablet bulunuyor. Bunların bir kısmı güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Peki, en güçlü Android tabletler hangileri? AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Lenovo'nun 24 GB RAM'e sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca iQOO, OPPO, Redmi ve OnePlus'ın tabletleri de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

AnTuTu tarafından paylaşılan en güçlü Android telefonlar listesinin ilk sırasında Lenovo Legion Y700 Infinite yer aldı. Bu tablet, performans testinde 4 milyon 198 bin 627 puana ulaştı. İkinci sırada 4 milyon 115 bin 264 puan ile vivo Pad 6 Pro, üçüncü sırada 4 milyon 90 bin 611 puan ile iQOO Pad 6 Pro bulunuyor. Bu tabletleri OnePlus Pad 3 Pro takip etti.

Lenovo Legion Y700 2026'da Hangi İşlemci Var?

AnTuTu testinde Lenovo Legion Y700 2026'nın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. 4 milyon 198 bin 627 puana ulaşan bu tablette Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 6 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact bile ortalama 60 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

iQOO Pad 6 Pro'nda Hangi İşlemci Var?

Pad 6 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. AnTuTu testinde iQOO Pad 6 Pro'nun 16 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

OPPO Pad 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 5 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. bu arada AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

OnePlus Pad 2 Pro'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

OnePlus Pad 2 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Amiral gemisinde yer alan bu işlemci, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS, yarış oyunu CarX Street'i 60 FPS, Wuthering Waves'i ise ortalama 100 FPS'te çalıştırabiliyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listenin tamamında Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü işlemciler bulunuyor. Son sırada yer alan tablet bile performans testinde 3 milyondan fazla puana ulaştı. Listede yer alan puanları göz önünde bulundurduğumda tabletlerin artık video düzenleme gibi ağır işleri de yapabilecek güçte olduğunu söyleyebilirim.