Xiaomi'den iPhone Ultra Rakibi Telefon! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi 18 Fold için yeni gelişmeler söz konusu. Daha önce canlı görüntüsü sızdırılan ve temel özellikleri paylaşılan katlanabilir telefonun son olarak tanıtım tarihi açıklandı. Peki Çinli markanın yeni modeli ne zaman tanıtılacak? İşte Xiaomi 18 Fold tanıtım tarihi!

Xiaomi 18 Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, 7 Eylül’de gerçekleştireceği bir lansman etkinliği düzenleyecek. Şirket bu etkinlikte Xiaomi 18 Fold ve Xiaomi Pad 9 Pro Max modellerinin yanı sıra N70 Pro, N70 Max ve N90 Max elektrikli araçlarını da kullanıcıların beğenisine sunacak. Burada en çok merak edilen modellerden biri de Xiaomi 18 Fold diyebiliriz. Kısacası bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını öğrenebileceğiz.

Xiaomi 18 Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Çinli üretici bu doğrultuda Türkiye'de Xiaomi 17 Ultra gibi üst segment modellerini satıyor. Fakat şirketin kitap şeklinde katlanabilir telefonlarını burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Xiaomi 18 Fold'un da ülkemizi pas geçme ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 18 Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'den henüz 18 Fold'un fiyatına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş sızıntılara göre katlanabilir telefon 1.199 dolardan (57.907 TL) satılacak. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 118.000 TL'ye denk geliyor.

Xiaomi 18 Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7.5 – 7.6 inç (Katlanabilir)

Ekran Özelliği: Geliştirilmiş, azaltılmış katlanma izi

Tasarım: Geniş ve kompakt form faktörü

İşlemci: Xiaomi Xring O3

Ana Kamera: 200 MP (Leica markalı yatay modül)

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Şarj Desteği: Kablosuz şarj

Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: Tam su geçirmezlik

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4.0

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Fold’un genel olarak beklentilerimi karşılayacak bir model olacağını düşünüyorum. Özellikleri açısından kullanıcıları memnun etmesini bekliyorum. Öte yandan tasarımını da fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Burada kafamı en çok kurcalayan nokta ise Xiaomi Xring O3 işlemcisi. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği bu donanım bence katlanabilir telefonun genel başarısında belirleyici bir rol oynayacak.