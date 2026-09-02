Kayıpsız Ses Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Engelleme, 3D Ses ve Dahası

Sonos, yeni bir kulak üstü kulaklık tanıttı. Ace Ultra olarak adlandırılan bu model, 10 adet mikrofonla donatılmış durumda. Aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Bunu kullanırken bile 35 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Özellikle sürekli kulaklık takmayan bir kişi, bu uzun pil ömrü sayesinde birkaç günü çıkarabiliyor.

Sonos Ace Ultra'nın Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik sürücüler

40 mm dinamik sürücüler Ses Özellikleri: Kayıpsız ses ve 3D ses

Kayıpsız ses ve 3D ses Aktif gürültü engelleme (ANC): Var

Var Mikrofon sayısı: 10

10 Pil ömrü: ANC etkinken 35 saat

ANC etkinken 35 saat Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 6.0, 3,5 mm kulaklık jakı

Wi-Fi, Bluetooth 6.0, 3,5 mm kulaklık jakı Bluetooth kodekleri: SBC, AAC, Qualcomm aptX

SBC, AAC, Qualcomm aptX Ekolayzer: 8 bantlı gelişmiş ekolayzer

8 bantlı gelişmiş ekolayzer Değiştirilebilir batarya: Mevcut

Mevcut Uygulama desteği: Sonos uygulaması

Sonos uygulaması Ağırlık: 322 g

322 g Renk seçenekleri: Beyaz, mavi, bej, siyah

Sonos Ace Ultra Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Sonos Ace Ulta, 40 mm dinamik sürücülerle geliyor. Bu da geniş frekans aralığında ayrıntılı ses üretmesine olanak tanıyor. Baslar kulağa daha güçlü gelirken vokaller ve enstrüman ayrımı da daha net oluyor. Kayıpsız ses desteği sayesinde uygun şartlarda ses sıkıştırılmadan aktarılıyor. 3D ses desteği sayesinde ise ses sanki farklı yönlerden geliyormuş gibi hissettiriyor. Özellikle film ve dizi izlerken kendinizi sahnenin içinde gibi hissedebiliyorsunuz. Öte yandan 8 bantlı ekolayzer desteği sayesinde bas, orta ve tiz seviyelerini ayrıntılı olarak özelleştirmek mümkün.

Sonos Ace Ultra'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 35 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bu değer gayet yeterli. Kulaklığı tüm gün kullansanız bile sık sık şarj etmenize gerek kalmayacaktır. Çoğu kişinin tüm gün kulaklık takmadığını göz önüne alacak olursak şarjı birkaç gün gidebilir. Öte yandan bataryanın değiştirilebilir olması da önemli artılardan. İleride sadece batarya değiştirilerek cihaz sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edilebliir.

Sonos Ace Ultra'da ANC Ne İşe Yarıyor?

Kulaklıkta yer alan ANC özelliği, etraftan gelen sesleri azaltıyor. Cihazda yer alan mikrofonlar, çevredeki gürültüyü tespit edip buna karşı ses dalgaları üreterek onları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Counter-Strike 2 gibi ve benzeri oyunlar oynarken eğer dışarıdan sesler geliyorsa bunları bastıracağı için oyundan gelen ayak sesleri ve benzerlerini rahatça duymanıza olanak tanıyor.

Sonos Ace Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Sonos Ace Ultra için 449 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 21 bin 685 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 32 bin TL'yi bulabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı fiyatla satılmasının mümkün olduğunu belirtelim.

Sonos Ace Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Sonos Ace Ultra'nın Türkiye'de satılıp satılmayacağına ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklamada bulunulmadı ama Sonos Ace Premium şu an Türkiye'de satışta. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Sonos Ace Ultra'nın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bence Sonos Ace Ultra'nın en iyi yanı, iyi ses kalitesi, aktif gürültü engelleme ve uzun pil ömrünü bir arada sunması. 40 mm dinamik sürücüler, kayıpsız ses ve aptX desteği ile müzik kalitesine önem verenlerin dikkatini doğrudan üzerinden toplayacağını söyleyebilirim.

Diğer yandan 3D ses sayesinde daha derin bir ses deneyimi sunduğu için film ve dizi seyredenlerin de ilgisini çekecektir. Ayrıca ANC ile 35 saate kadar pil ömrü sunması da sık sık şarj etmekle uğraşmak istemeyenleri yakalayacaktır.