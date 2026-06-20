Akıllı Saat Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Apple Satışları Sırtladı

Son yıllarda popülaritesini giderek artıran akıllı saat pazarında rekabet tüm hızıyla sürüyor. Apple'dan Samsung'a, Xiaomi'den Huawei'ye kadar birçok üretici kıyasıya yarışıyor. Birinci sıraya yerleşmek isteyen şirketler, yeni modeller piyasaya sürerek paylarını artırmaya çalışıyor. Peki akıllı saat pazarında son durum ne?

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından paylaşılan veriler, 2026'nın birinci çeyreğinde küresel akıllı saat pazarındaki lider üreticileri ortaya koydu. Peki listenin ilk sırasında hangi marka yer alıyor? İşte sıralama...

En Çok Satan Akıllı Saat Üreticileri Hangileri?

Sıra Marka 2026 1. Çeyrek Pazar Payı 1 Apple %23 2 Huawei %17 3 Xiaomi %10 4 Imoo %7 5 Samsung %5 6 Diğerleri %38

Counterpoint'in paylaştığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde akıllı saat pazarındaki satışlar yıllık bazda yüzde 4 arttı. 2024 yılında duraksayan pazar, 2025'te biraz toparlanmıştı. Son veriler ise bu toparlanmanın 2026'nın ilk çeyreğinde de devam ettiğini gösteriyor.

ABD merkezli Apple, yüzde 23 pazar payıyla listenin zirvesinde yer aldı. Analistlere göre pazarın büyümesinde en büyük pay Apple'a ait. Şirketin son dönemlerde piyasaya sürdüğü daha premium özelliklere sahip akıllı saatlerin tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Bu da pazar genelindeki satışların artmasını sağladı.

Bununla beraber Huawei, yüzde 17 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Özellikle ana vatanı Çin'de yaklaşık yüzde 40 pazar payına sahip olan şirket, kendi ülkesindeki yüksek satış performansı sayesinde küresel akıllı saat pazarında da üst sıralara çıkmayı başardı.

Öte yandan Xiaomi yüzde 10 pazar payıyla üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 7 ile Imoo ve yüzde 5 ile Samsung takip etti. Geriye kalan yüzde 38'lik yüzdelik ise Amazfit, Garmin, vivo, Realme ve Haylou gibi markaların da dahil olduğu diğer üreticilerden oluştu.

Apple Neden En Çok Satan Akıllı Saat Üreticisi?

Apple'ın akıllı saat pazarında lider olmasının arkasında birkaç sebep var. Bunların başında şirketin sunduğu dikkat çekici özellikler ve gelişmiş sağlık takibi teknolojileri geliyor. Bu özellikler kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor. Özellikle kalp ritmi ölçümü, düşme algılama, uyku takibi ve çeşitli sağlık sensörleri, Apple Watch modellerini rakiplerinden ayırıyor.

Bununla birlikte Apple ekosisteminin gücü de önemli bir rol oynuyor. Apple Watch modelleri iPhone, AirPods ve MacBook gibi diğer Apple ürünleriyle sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Özellikle ekosistem entegrasyonu kullanıcılar için büyük bir artı sağlıyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın akıllı saat pazarındaki liderliği uzun süredir devam ediyor ve bunun birkaç yıl içinde sona ereceğini pek sanmıyorum. Çünkü ABD’li teknoloji devi özellikle güçlü ekosistemi sayesinde rakiplerinden ayrışıyor. Her ne kadar bir Apple Watch sahibi olmasam da MacBook kullanıyorum ve daha önce iPhone da kullandım. Bu nedenle markanın sunduğu ekosistemin ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Apple Watch da bu ekosistemin parçalarından biri.