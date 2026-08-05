Nürburgring'i Salladı: Mercedes-AMG CLA 45 Rekoru Ele Geçirdi!

Mercedes-AMG CLA 45 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Sahip olduğu güç ve torkun yanı sıra 2,7 saniyelik 0-100 km/s süresi ile dikkat çeken model daha şimdiden yeteneklerini göstermeye başladı. Mercedes-AMG'nin yüksek performanslı elektrikli otomobili Nürburgring Pisti'nde elde ettiği süre ile rekor kırmayı başardı.

Mercedes-AMG CLA 45 Nürburgring'i Ne Kadar Sürede Turladı?

28 Temmuz tarihinde CLA 45+ AMG modelini piste çıkaran Alman üretici oldukça etkileyici bir süre elde etti. Dünyanın en zor pistlerinden birisi olarak kabul edilen ve araçları her anlamda zorlayan Nürburgring'ni 7 dakika 32,07 saniyede turlayan Mercedes-AMG CLA 45, bu pistteki en hızlı seri üretim sedan araç oldu.

Rekor kıran elektrikli modelde isteğe bağlı olarak sunulan AMG Dynamics Plus paketinin yer aldığı ifade ediliyor. Mercedes-AMG CLA 45'in azami hızı bu paket ile birlikte 270 km/s'ye çıkarken kırmızı veya siyah renkte tercih edilebilen daha büyük kaliperler ise aracın fren performansını önemli ölçüde artırıyor. Araçta ayrıca standart modellerden farklı olarak Pirelli P Zero Trofeo RS lastikler yer alıyor.

Mercedes-AMG CLA 45'in Özellikleri Neler?

Mercedes-AMG CLA 45+ önde bir, arkada iki olmak üzere toplamda 3 adet eksenel akılı elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araç bu üç motor sayesinde toplamda 680 beygir güç ve 1.759 Nm tork üretebiliyor. CLA 45+ AMG bu sayede 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşabiliyor.

Performansı ile oldukça iddialı olan Mercedes-AMG CLA45+ sahip olduğu menziliyle de oldukça dikkat çekiyor. Elektrikli sedan model ship olduğu 94 kWh'lik batarya sayesinde 670 kilometrenin üzerinden menzil sunabiliyor. 330 kW'lik hızlı şarj desteğine sahip olan aracın bataryası yüzde 10'dan yüzde 80 oranına ulaşmak için ise sadece 22 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Mercedes-AMG ayrıca sadece 10 dakikalık bir şarj süresi ile elektrikli otomobilin 270 kilometrelik menzil sunduğu iddiasında.

Mercedes-AMG CLA45+'ın Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 3 adet eksenel akılı elektrik motoru

Güç: 680 beygir

Tork: 1.759 Nm

Maksimum hız: 250 km/s (AMG Dynamic Plus ile 270 km/s)

0-100 km/s hızlanma: 2,7 saniye

Batarya: 94 kWh

Menzil: 670 km (Sedan) - 640 km (Shooting Brake)

Boyutlar: 4.742 mm uzunluk - 1.859 mm genişlik - 1.469 yükseklik

Ağırlık: 2.355 kilogram

Editörün Yorumu

Mercedes-AMG CLA 45+ performansı ile adeta dudak uçuklatıyor. Bundan birkaç yıl önce sadece bazı hiper otomobillerde gördüğümüz 3 saniyenin altındaki 0-100 km/s hızlanma süreleri elektrikli araçlarla birlikte artık çok daha erişilebilir oldu. CLA 45+ AMG elde ettiği Nürburgring tur süresi ile sadece düz yolda hızlı olmadığını ise kanıtlamış durumda. Elektrikli otomobil elde ettiği süre ile en hızlı sedan rekorunu da alarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu.