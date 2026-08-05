BYD Ağustos 2026 Fiyat Listesi: 300 Bin TL İndirim Var

BYD'nin fiyat listesi için güncellemeye gidildi. Ağustos 2026 itibarıyla geçerli fiyatları gösteren yeni fiyat listesinde geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine sadece dört model mevcut. Bir otomobil için indirim kampanyası olduğu görülürken daha önce satıştan kaldırılan otomobiller ise hâlâ listede yer almıyor.

BYD'nin Ağustos 2026 Fiyat Listesinde Hangi Araçlar Var?

BYD Seal 390 kW AWD (Excellence): 4 milyon 77 bin TL

4 milyon 77 bin TL BYD Sealion 7 390 kW AWD (Excellence): 4 milyon 190 bin TL

4 milyon 190 bin TL BYD Han 380 kW AWD (Executive): 4 milyon 873 bin TL (Normal Fiyat) / 4 milyon 573 bin TL (İndirimli)

4 milyon 873 bin TL (Normal Fiyat) / 4 milyon 573 bin TL (İndirimli) BYD Tang 380 kW AWD (Flagship): 5 milyon 418 bin TL

BYD Seal'ın Güncel Fiyatı Ne Kadar?

BYD'nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olan BYD Seal, Ağustos 2026 itibarıyla Excellence donanım paketiyle 4 milyon 77 bin TL'ye satılıyor. Bu otomobil, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip ve 390 kW güç üretiyor. Listedeki diğer modellere göre en düşük fiyatlı model olduğunu söylemek mümkün.

BYD Sealion 7'nin Güncel Fiyatı Ne Kadar?

BYD Seal modelinden farklı olarak SUV model olan BYD Sealion 7, sedan kardeşi ile aynı şekilde 390 kW güç üretiyor. Bu model de Excellence donanım paketiyle satılıyor. Araba için şu anda 4 milyon 190 bin TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Devam eden herhangi bir indirim bulunmuyor.

BYD Han'ın Güncel Fiyatı Ne Kadar?

BYD'nin oldukça güçlü sedan modeli BYD Han, Ağustos 2026 itibarıyla 4 milyon 873 bin T'ye satılıyor. Fakat şu an devam eden bir indirim kampanyası da var. Bununla birlikte fiyatı 4 milyon 573 bin TL'ye denk geliyor. Arada 300 bin TL'lik bir fark bulunuyor.

BYD Tang'in Güncel Fiyatı Ne Kadar?

BYD Tang, daha çok kalabalık ailelere hitap eden bir model olmasıyla biliniyor. Flagship donanım paketiyle satılan bu dört çeker model, 380 kW motorla birlikte geliyor. Aynı zamanda listenin son modeli olan Tang, an itibarıyla 5 milyon 418 bin TL fiyata sahip.

BYD'nin Yeni Arabaları Neden Gelmiyor?

BYD'nin yeni arabalarının Türkiye'ye neden gelmediği hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı ama mevcut durumundan hareketle birkaç tahminde bulunmak mümkün. Hatırlarsanız BYD, Manisa'da bir fabrika kuracaktı ama bu planın geçtiğimiz aylarda askıya alındığına yönelik bir açıklamada bulundu.

Şirket, aslında bu yatırım vaadiyle birçok teşvikten yararlanmıştı. Geçen ay ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına BYD'nin yatırımına ilişkin çeşitli sorular soruldu. Bunlardan biri de tahmin edilebileceği üzere teşviklere ne olacağı ile alakalıydı. Bakanlık, BYD'nin taahhütlerini yerine getirmemesi hâlinde teşviklerin geri alınması dâhil çeşitli yaptırımların uygulanacağını ifade etti. Eğer yaptırımlar uygulanmaya başlanırsa markanın yeni araçlarını bir süre daha göremeyebiliriz.

Editörün Yorumu

BYD, Türkiye'de uzun süredir geniş bir otomobil yelpazesine sahip değil. Ama bana göre asıl sorun bu da değil. Mevcut modeller epey yüksek bir fiyata sahip. 300 bin TL indirime sahip BYD Han bile 4 milyon 573 bin TL. Zaten oldukça yüksek fiyata sahip olduğu için indirimin de çok önemi kalmıyor.

Temmuz 2026'da Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalara baktığımızda zaten BYD'nin şu an satış açısından pek iyi durumda olmadığını görüyoruz. Eğer fiyatlar aynı kalır ve yeni arabalar gelmezse gidişat değişmeyecek gibi görünüyor.