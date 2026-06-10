Apple Resmen Açıkladı: İşte En Çok Kullanılan iOS ve iPadOS Sürümleri!
Apple kısa süre önce iOS ve iPadOS işletim sistemlerinin kullanım oranlarını duyurdu. Peki, iPhone ve iPad kullanıcıları en çok hangi sürümleri tercih ediyor?
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple iOS ve iPadOS işletim sistemlerinin güncel kullanım oranlarını açıkladı.
- Şirketin verilerine göre son dört senede piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 86'sı iOS 26 ve yüzde 11'i ise iOS 18 işletim sistemini kullanıyor. Geriye kalan yüzde 3'lük kesimde ise daha eski iOS sürümlerine sahip.
- Son dört yıl içinde satışa sunulan iPad'lerin yüzde 79'u iPadOS 26 ve yüzde 16'sı iPadOS 18 işletim sistemini kullanıyor. Geriye kalan yüzde 5'lik kesimde ise daha eski iPadOS sürümleri yer alıyor.
Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2026 konferansında iOS 27 başta olmak üzere işletim sistemlerinin en yeni sürümlerini tanıttı. Marka kısa bir süre önce ise güncel işletim sistemlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Peki an itibarıyla Apple'ın en çok kullanılan işletim sistemi sürümleri hangileri? İşte merak edilen detaylar!
iPhone'larda En Çok Hangi iOS Sürümü Kullanılıyor?
Apple'ın paylaştığı verilere göre son dört senede piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 86'sı iOS 26 ve yüzde 11'i ise iOS 18 işletim sistemini kullanıyor. Geriye kalan yüzde 3'lük kesimde ise daha eski iOS sürümlerine sahip. Çıkış yılı fark etmeksizin tüm iPhone'lara baktığımızda ise cihazların yüzde 79'unda iOS 26, yüzde 14'ünde iOS 18 ve yüzde 7'sinde daha eski sürümlerin yüklü olduğunu görüyoruz.
iPad'lerde En Çok Hangi iPadOS Sürümü Kullanılıyor?
iPad cephesinde de tablo pek farklı değil. Apple'ın verilerine göre son dört yıl içinde satışa sunulan iPad'lerin yüzde 79'u iPadOS 26 ve yüzde 16'sı iPadOS 18 işletim sistemini kullanıyor. Geriye kalan yüzde 5'lik kesimde ise daha eski iPadOS sürümleri yer alıyor. Tüm iPad modellerinde yüzde 68'i iPadOS 26, yüzde 17'i iPadOS 18 ve yüzde 15'inde daha eski sürümler yüklü.
iOS 27 Alacak iPhone Modelleri Hangileri?
- iPhone 11
- iPhone SE 2. nesil ve üzeri
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
iPadOS 27 Alacak Modeller Neler?
- iPad Pro (M4 ve sonrası)
- iPad Pro 12.9 inç (4. nesil ve sonrası)
- iPad Pro 11 inç (2. nesil ve sonrası)
- iPad Air 13 inç (M2 ve sonrası)
- iPad Air 11 inç (M2, M3 ve M4)
- iPad Air 11 inç (4. nesil ve sonrası)
- iPad (A16)
- iPad (9. nesil ve sonrası)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6. nesil ve sonrası)
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Editörün Yorumu
Apple'ın paylaştığı verilere baktığımda kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun güncel sürümleri tercih ettiğini görebiliyorum. Ancak eski sürümlerde kalan kullanıcı kitlesinin de hiç azımsanmayacak boyutta olduğu bir gerçek. Şimdi asıl merak ettiğim konu eylül ayında genel kullanıma sunulacak iOS 27'ye kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği.