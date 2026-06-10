Apple Resmen Açıkladı: İşte En Çok Kullanılan iOS ve iPadOS Sürümleri!

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2026 konferansında iOS 27 başta olmak üzere işletim sistemlerinin en yeni sürümlerini tanıttı. Marka kısa bir süre önce ise güncel işletim sistemlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Peki an itibarıyla Apple'ın en çok kullanılan işletim sistemi sürümleri hangileri? İşte merak edilen detaylar!

iPhone'larda En Çok Hangi iOS Sürümü Kullanılıyor?

Apple'ın paylaştığı verilere göre son dört senede piyasaya sürülen iPhone'ların yüzde 86'sı iOS 26 ve yüzde 11'i ise iOS 18 işletim sistemini kullanıyor. Geriye kalan yüzde 3'lük kesimde ise daha eski iOS sürümlerine sahip. Çıkış yılı fark etmeksizin tüm iPhone'lara baktığımızda ise cihazların yüzde 79'unda iOS 26, yüzde 14'ünde iOS 18 ve yüzde 7'sinde daha eski sürümlerin yüklü olduğunu görüyoruz.

iPad'lerde En Çok Hangi iPadOS Sürümü Kullanılıyor?

iPad cephesinde de tablo pek farklı değil. Apple'ın verilerine göre son dört yıl içinde satışa sunulan iPad'lerin yüzde 79'u iPadOS 26 ve yüzde 16'sı iPadOS 18 işletim sistemini kullanıyor. Geriye kalan yüzde 5'lik kesimde ise daha eski iPadOS sürümleri yer alıyor. Tüm iPad modellerinde yüzde 68'i iPadOS 26, yüzde 17'i iPadOS 18 ve yüzde 15'inde daha eski sürümler yüklü.

iOS 27 Alacak iPhone Modelleri Hangileri?

iPhone 11

iPhone SE 2. nesil ve üzeri

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPadOS 27 Alacak Modeller Neler?

iPad Pro (M4 ve sonrası)

iPad Pro 12.9 inç (4. nesil ve sonrası)

iPad Pro 11 inç (2. nesil ve sonrası)

iPad Air 13 inç (M2 ve sonrası)

iPad Air 11 inç (M2, M3 ve M4)

iPad Air 11 inç (4. nesil ve sonrası)

iPad (A16)

iPad (9. nesil ve sonrası)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6. nesil ve sonrası)

Editörün Yorumu

Apple'ın paylaştığı verilere baktığımda kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun güncel sürümleri tercih ettiğini görebiliyorum. Ancak eski sürümlerde kalan kullanıcı kitlesinin de hiç azımsanmayacak boyutta olduğu bir gerçek. Şimdi asıl merak ettiğim konu eylül ayında genel kullanıma sunulacak iOS 27'ye kullanıcıların nasıl bir tepki vereceği.