Huawei'nin Yeni Telefonu Tanıtıldı! 120Hz Ekran, 8500 mAh Pil ve Dahası

Huawei, bir süredir iddialarla ve sızıntılarla karşımıza çıkan Nova 16 SE'yi resmen tanıttı. Markanın yeni akıllı telefonu 8.500 mAh batarya, Kirin 8020 işlemci ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran gibi özelliklerle geliyor. İşte Huawei Nova 16 SE'nin teknik özellikleri ve fiyatı!

Huawei Nova 16 SE Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.84 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2756 x 1272

Ekran Paneli: Düz OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci (Yonga Seti): Kirin 8020

Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512 GB

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.1

Arka Ana Kamera: 50 Megapiksel (1/1.56 inç sensör, OIS destekli)

Arka Yardımcı Kamera: Huawei Red Maple renk kamerası

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Hızlı Şarj: 66W (Kablolu)

Parmak İzi Okuyucu: Yana monte

Bağlantı Teknolojileri: NFC, Wi-Fi 7, Star Flash 2.0, Bluetooth 6.0, Beidou uydu mesajlaşma, Kızılötesi (IR)

Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68, IP69, IP69K (Suya ve toza karşı)

Kasa Kalınlığı: 7.98 mm

Ağırlık: 229 gram

Kasa Yapısı: Alüminyum alaşımlı çerçeve ve fiberglas arka panel

Renk Seçenekleri: Yıldızlı Siyah, Gökyüzü Beyazı, Şafak Turuncusu, Sakura Gökyüzü

Huawei Nova 16 SE Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Nova 16 SE'de 2756 x 1272 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,84 inçlik OLED bir ekran mevcut. Kullanıcılar telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Ek olarak OLED paneli ise renk canlılığı gibi konularda LCD'den daha iyi.

Huawei Nova 16 SE İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Modelde markanın kendi üretimi Kirin 8020 işlemcisi karşımıza çıkıyor. 7 nm üretim teknolojisiyle üretilen bu donanım, 8 nm tabanlı veya daha eski yongalardan verimlilik ve performans gibi konularda daha avantajlı. Nova 14 Ultra, Nova 14 Pro ve Nova 15 gibi modellerde de kullanılan yonga seti PUGB Mobile gibi yapımları 60 FPS'te akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani amiral gemisi düzeyinde olmasa bile oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini söylemek mümkün.

Huawei Nova 16 SE Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 1/1.56 inç boyutunda 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor. Bu sensör OIS (Optik Görüntü Sabitleme) teknolojisine de sahip. Bunu biraz daha açacak olursak fotoğraf çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklaşma veya net çıkmama gibi can sıkan sorunları yaşamayacaksınız. Önde ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie sensörü bulunuyor.

Huawei Nova 16 SE Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Nova 16 SE'nin en çok dikkat çeken özelliklerinden birisinin bataryası olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda akıllı telefonda 66W hızlarında şarj olabilen 8500 mAh kapasiteli bir pil bizleri karşılıyor. Bu kapasite sayesinde şarjın kısa sürede bitmesi gibi tatsız sorunlarla karşılaşmayacaksınız.

Huawei Nova 16 SE Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16 SE; 128, 256 ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor. Maalesef şu an için RAM kapasitesiyle ilgili net bir detay paylaşılmadı. İşte Huawei Nova 16 SE'nin fiyatları:

128GB - 2499 yuan (17.618 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 35.828 TL

256GB - 2699 yuan (19.028 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 38.696 TL

512GB - 3199 yuan (22.553 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 45.864 TL

Huawei Nova 12 SE an itibariyla ülkemizde satıldığından yaklaşan Nova 16 SE'nin de Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 SE akıllı telefonlara çok yüksek meblağlar ödemek istemeyenler için ideal bir telefon olacak diye düşünüyorum. Cihazın en başarılı özelliğinin bataryası olduğunu düşünüyorum. Zira günümüzde 8500 mAh kapasiteli bir pilin çok rahat 2-3 gün arasında gidebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında ekranı ve işlemcisi de ortalama üstü bir kullanıcı deneyimi için yeterli diye düşünüyorum.