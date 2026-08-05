Samsung'dan Galaxy S26 Ultra'daki Can Sıkan Sorunla İlgili Açıklama Geldi!

Samsung, bir süredir Galaxy S26 Ultra modellerini etkileyen kırmızı ekran sorunuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Güney Koreli marka açıklamasında söz konusu problemin yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olduğuna değindi. Peki kullanıcıların bu sorunu çözebilmesi için ne yapması gerekiyor? İşte detaylar!

Samsung, Galaxy 26 Ultra'daki Kırmızı Ekran Sorunuyla İlgili Ne Dedi?

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy S26 Ultra'daki kırmızı ekran problemiyle ilgili açıklama yaptı. Şirket açıklamasında bu problemin basit bir yazılım kalibrasyonuyla çözülebildiğinin altını çizdi. Yani sorun donanımsal değil. Tamamen yazılımsal bir hatadan kaynaklanıyor.

Şirket sorunu hızlıca çözmek isteyen kullanıcıları resmi servislerine davet ediyor. Burada cihazın garanti süresine bakılmaksızın ücretsiz kalibrasyon işlemi gerçekleştiriliyor. İşlemlerin aynı gün içerisinde tamamlandığını da belirtelim. Servise gitmesi mümkün olmayan kullanıcılar da unutulmadı. Marka bu kapsamda kalibrasyon işlemini gerçekleştirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket hazırlıklarını tamamladıktan sonra güncellemeyi dağıtmaya başlayacak.

Bazı Galaxy S26 Ultra ürünlerinde ekranın orta kısmının kırmızımsı görünmesine yol açan sorunun neden olduğu mağduriyetten dolayı içtenlikle özür dileriz. Bu durum bir yazılım kalibrasyonu ile çözülebilmektedir. Resmi bir servis merkezini ziyaret etmeniz durumunda cihazınızın kalan garanti süresine bakılmaksızın anında ücretsiz kalibrasyon hizmeti alabilirsiniz ve işlemler aynı gün içinde tamamlanmaktadır. Müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla Samsung Electronics olarak bir servis merkezine gitmeye gerek kalmadan yazılım kalibrasyonunu uygulayabilecek bir yöntem (uzaktan güncelleme) üzerinde de çalışıyoruz. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz dağıtım takvimi ile ilgili detayları paylaşacağız. Samsung Electronics müşterilerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için çabalamaya devam edecektir.

Galaxy S26 Ultra'daki Kırmızı Ekran Sorunu Tam Olarak Neydi?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda bazı Galaxy S26 Ultra kullanıcıları ekranın ortasında kırmızı alanların görünmeye başladığını raporlamıştı. Bu ilk etapta bir donanım arızası gibi düşünülse de sonrasında yazılımsal bir uyumsuzluktan kaynaklandığı anlaşıldı.

Samsung açıklamasında doğrudan sorunun kaynağına değinmese de ekranların kırmızı hale gelmesinin nedeninin telefonun renk kalibrasyon yazılımının yeni gizlilik ekranı teknolojisine tam uyum sağlayamaması olduğu söyleniyor. Yani basit bir kalibrasyonla çözülebilecek bir durum diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un son açıklaması Galaxy S26 Ultra kullanıcılarının içini rahatlattı diyebilirim. Çünkü bazı kullanıcılar sorunun donanımsal bir arızadan kaynaklandığını düşünüyordu. Neyse ki sadece basit bir kalibrasyon yapılması gerekecek. Yani ya servise gideceksiniz ya da şirketin yazılım güncellemesinin yayınlanmasını bekleyeceksiniz.