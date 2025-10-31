Apple Üzgün! En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı

Akıllı telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Üreticiler her yeni modelde kullanıcıların ilgisini çekmek için daha yenilikçi ve güçlü özellikler sunarken, bu durum satış rakamlarına da doğrudan yansıyor. Peki 2025’in üçüncü çeyreğinde en çok satış yapan markalar hangileri oldu? İşte pazar payı tablosu...

2025'in Üçüncü Çeyreğinde En Çok Satan Telefon Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi Omdia tarafından paylaşılan son verilere göre Samsung, 60,6 milyon adet sevkiyat ve yüzde 19 pazar payıyla üçüncü çeyreğin lideri oldu. Şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6’lık büyüme kaydederek liderliğini sürdürdü.

Apple, 56,5 milyon adet satış ve yüzde 18 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. ABD merkezli teknoloji devi, yıllık bazda yüzde 4 büyüme gösterdi. Üçüncü sırada ise Xiaomi bulunuyor. Şirket 43,4 milyon adet sevkiyatla yüzde 14 pazar payına ulaştı.

Tecno, Infinix ve Itel markalarını bünyesinde bulunduran Transsion, 28,6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirerek yüzde 9 pazar payına sahip oldu. Öte yandan listenin beşinci sırasında yer alan vivo, 28,5 milyon adet sevkiyat ve yüzde 9 pazar payıyla yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda özellikle Asya pazarında güçlü bir ivme yakalayan şirket, küresel rekabette konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon üreticileri şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka Sevkiyat Pazar Payı Sevkiyat (2024 3. Çeyrek) Pazar Payı (2024 3. Çeyrek) Yıllık Büyüme 1 Samsung 60,6 milyon %19 57,5 milyon %19 %6 2 Apple 56,5 milyon %18 54,5 milyon %18 %4 3 Xiaomi 43,4 milyon %14 42,8 milyon %14 %1 4 Transsion (Tecno, Infinix, Itel) 28,6 milyon %9 25,5 milyon %8 %12 5 vivo 28,5 milyon %9 27,2 milyon %9 %5 6 Diğerleri 102,5 milyon %32 102,5 milyon %33 %0 Toplam 320,1 milyon %100 309,9 milyon %100 %3

Tabloya genel olarak bakıldığında üç aylık dönemde toplam 320,1 milyon akıllı telefonun sevk edildiği görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 309,9 milyondu. Yani küresel satışlar yıllık bazda yüzde 3 oranında artış gösterdi.

