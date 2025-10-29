Ortalık Karışacak: Çinli Telefon Devinden 400 MP Kameralı Telefon!

Günümüzde yeni bir akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar, seçim yaparken yalnızca işlemci gücüne, RAM kapasitesine ya da ekran kalitesine değil, aynı zamanda kamera performansına da büyük önem veriyor. Artık birçok kişi profesyonel fotoğraf makineleri yerine gelişmiş kameralara sahip amiral gemisi telefonları tercih ediyor.

Son yıllarda mobil fotoğrafçılıkta yaşanan ilerlemeler telefon kameralarının sınırlarını neredeyse yeniden tanımladı. Günümüzde akıllı telefonlarda en yüksek çözünürlük 200 MP seviyesine kadar ulaşmış durumda. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Huawei, yeni modeliyle bu sınırı bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Huawei Pura 90 Ultra, Çift 200 MP Kamerayla Gelecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Çin merkezli bir üreticinin çift 200 MP sensörden oluşan gelişmiş bir kamera sistemi üzerinde çalıştığını iddia etti. Sektördeki söylentilere göre bu markanın Huawei olma ihtimali oldukça yüksek.

Şirketin söz konusu sistemi Huawei Pura 90 Ultra modelinde kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor. Fotoğrafçılıkta sınırları zorlayan Pura serisi, uzun süredir üst seviye kamera performansıyla öne çıkıyor. Bu nedenle Huawei’nin yeni cihazı da şimdiden teknoloji gündeminin en çok konuşulan modellerinden biri hâline geldi.

Eğer iddialar doğrulanırsa Pura 90 Ultra hem çift 200 MP çözünürlüklü kamera sistemiyle hem de gelişmiş sensör teknolojileriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Tabii bir sensörde yüksek sayıda megapiksel bulunması tek başına üstün kamera performansı sunabileceği anlamına gelmez. Zira fotoğraf kalitesini belirleyen unsurlar yalnızca çözünürlükle sınırlı değil. Öyle ki diyafram açıklığı, sensör boyutu ve lens kalitesi de oldukça önemli.

