Birinci Şaşırttı! En Çok Satan Telefon Modelleri Açıklandı

Teknoloji pazar araştırma şirketi, 2025'in birinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. Paylaşılan liste, Apple ile Samsung arasındaki rekabeti gözler önüne serdi. İşte en popüler telefonlar!

En Çok Satan Akıllı Telefon Modelleri (2025 1. Çeyreği)

Counterpoint’in açıkladığı son verilere göre zirvede yine Apple var. Öyle ki iPhone 16 modeli yılın en çok satan telefonu oldu. Listenin diğer üst sıraları da Apple’ın hakimiyetinde. iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro ve iPhone 15 modelleri ilk dörtte yer aldı.

Samsung ise orta segmentteki Galaxy A16 5G ile beşincilikte yer buldu. Onu altıncı sıradaki Galaxy A06 ve yedinci sıradaki amiral gemisi Galaxy S25 Ultra takip etti.

Xiaomi’nin listeye giren tek modeli Redmi 14C, sekizinci sırada kendine yer bulurken, Galaxy A55 dokuzuncu, iPhone 16 Plus ise onuncu sırada yer aldı.

Sıra 2025 - 1. Çeyrek 2024 - 1. Çeyrek 1 iPhone 16 iPhone 15 Pro Max 2 iPhone 16 Pro Max iPhone 15 3 iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro 4 iPhone 15 iPhone 14 5 Samsung Galaxy A16 5G Galaxy S24 Ultra 6 Samsung Galaxy A06 Galaxy A15 5G 7 Samsung Galaxy S25 Ultra Galaxy A54 8 Xiaomi Redmi 14C 4G iPhone 15 Plus 9 Samsung Galaxy A55 5G Galaxy S24 10 iPhone 16 Plus Galaxy A05

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Apple, en pahalı modeliyle zirvede yer alırken bu yıl iPhone 16 serisinin en uygun fiyatlı modeliyle birinciliği elde etti. Samsung ise listenin beşinci sırasını yine kaptı ancak bu kez bir amiral gemisiyle değil, bütçe dostu Galaxy A16 5G ile. Geçen yıl bu sırada premium segmentteki Galaxy S24 Ultra bulunuyordu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.