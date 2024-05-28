iPhone 16 Üretiminde Küçük Bir Sorun Var!

Eylül ayında gerçekleştirilecek iPhone 16 lansmanı yaklaştıkça yeni detaylar ortaya çıkıyor. iPhone 16 parçalarının üretimi başladı fakat büyük ekran konusunda henüz Apple'ın memnun olmadığı dile getiriliyor.

Apple, iPhone 16 modellerinin ekranı için üç farklı üretici ile çalışıyor ve bu üreticilere üç iPhone 16 modelinin ekranı için seri üretime başlamalarını söyledi. Evet, iPhone serileri dört modelden oluşuyor ve üretime başlanmayan model: iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max Ekranları Henüz Üretime Girmedi

iPhone 16 Pro Max için üretilen test ekranları henüz Apple'ın istediği seviyede değil. Sorunları gideren Samsung'a bu hafta içerisinde onay verilmesi beklenirken, LG'nin ürettiği ekran için kalite kontrol testlerinin Haziran ortasını bulabileceği belirtiliyor.

Pro Max ekranları Koreli teknoloji devlerini neden zorladı? sorusunun cevabını tam olarak bilmiyoruz. Fakat Apple'ın ultra ince bir çerçeve kullandığı ve buna bağlı olarak test ekranlarında aşırı ısınma sorunları yaşadığı bildirildi. Samsung ve LG'yi bu zorlamış olabilir.

Samsung: Tüm iPhone 16 modelleri için ekran üretecek

LG: iPhone 16 Pro ve Pro Max için ekran üretecek

BOE: iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için ekran üretecek

iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin ekranlarının hali hazırda piyasada olan modellere kıyasla çok daha fazla parlaklık sunacağı paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.