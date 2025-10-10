Birinci Apple Değil! En Çok Satan Bilgisayar Markaları Açıklandı
2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan bilgisayar üreticileri açıklandı. Çin merkezli şirket, zirveye adını yazdırdı. İşte en büyük bilgisayar markaları...
⚡ Önemli Bilgiler
- 2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan bilgisayar markaları belli oldu.
- Lenovo, 19,4 milyon sevkiyat ve yüzde 25,5 pazar payıyla zirvede.
Günümüzde bilgisayarlar artık bir eskisi gibi lüks değil, temel ihtiyaç haline geldi. Çalışmaktan eğlenceye, iletişimden üretkenliğe kadar hayatın her alanında vazgeçilmez bir teknoloji. Elbette bu durum bilgisayar üreticileri arasında kıyasıya bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Peki hangi üretici pazarda lider? 2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan bilgisayar markaları açıklandı.
En Çok Satan Bilgisayar Üreticileri (2025 3. Çeyrek)
Pazar araştırma şirketi IDC’nin son raporuna göre Lenovo, 19,4 milyon adetlik sevkiyatla zirvedeki yerini korudu. Uzun süredir lider konumda olan marka toplam pazarın yüzde 25,5’ini elinde bulunduruyor. Onu 15 milyon sevkiyat ve yüzde 19,8 pazar payıyla HP takip ederken, 10,1 milyonluk sevkiyatla Dell üçüncü sırada yer aldı.
Apple ise listenin dördüncü sırasında yer aldı. 6,8 milyon bilgisayar satan ABD’li teknoloji devi, pazarın yüzde 9’una hakim durumda. Hemen ardından gelen ASUS, 5,9 milyon sevkiyat ve yüzde 7,8 pazar payıyla beşinci sırada bulunuyor. Geriye kalan diğer üreticilerin toplam sevkiyatı ise 18,6 milyon adet olarak açıklandı. Bu markalar hep birlikte pazarın yüzde 24,5'ini oluşturuyor. Genel tabloda 2025’in üçüncü çeyreğinde toplam 75,9 milyon bilgisayar sevkiyatı gerçekleştirildi.
2025'in üçüncü çeyreğinde en çok satan bilgisayar markaları şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Marka
|Sevkiyat (milyon)
|Pazar Payı
|1
|Lenovo
|19,4 milyon
|%25,5
|2
|HP Inc
|15 milyon
|%19,8
|3
|Dell Technologies
|10,1 milyon
|%13,3
|4
|Apple
|6,8 milyon
|%9,0
|5
|ASUS
|5,9 milyon
|%7,8
|-
|Diğerleri
|18,6 milyon
|%24,5
|-
|Toplam
|75,9 milyon
|%100
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir marka var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.