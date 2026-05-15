Samsung AMOLED Ekranlı ve 5.000 mAh Bataryalı Telefonunu Tanıttı

Samsung kısa bir süre önce Güney Koreli mobil şebeke operatörü LG U+ ile ortak geliştirdiği Galaxy Buddy 5’i tanıttı. Akıllı telefon geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy A17 5G’yi temel alıyor. Yani giriş segment bir cihaz diyebiliriz. İşte Galaxy Buddy 5’in özellikleri ve fiyatı!

Galaxy Buddy 5 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,7 inç

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Yenileme hızı: 90Hz

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

İşlemci: Exynos 1330

Ana kamera: 50 MP

Ultra geniş açılı kamera: 5 MP

Makro kamera: 2 MP

Ön kamera: 13 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı şarj: 25W

Galaxy Buddy 5 Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Buddy 5'te 6,7 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut. Kullanıcılar, 120Hz kadar olmasa da 90Hz yenileme hızlarıyla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebiliyorlar. Ayrıca AMOLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Galaxy Buddy 5 İşlemcisi Ne?

Telefonda Exynos 1330 işlemcisi kullanılıyor. 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti 6 nm mimarili rakiplerine kıyasla daha az güç harcıyor, daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor. Bu donanım halihazırda Galaxy A16 ve A17 gibi modellerde karşımıza çıkıyor.

Donanımın oyun performansında ise Genshin Impact ve PUBG Mobile’ı 30 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Ancak belirli aralıklarla FPS düşüşlerinin yaşandığını ve akıcılığın zaman zaman kaybolduğunu da belirtelim. Yani yüksek grafikli oyunları çalıştırabilse de tam anlamıyla akıcı bir performans sunamadığını söyleyebiliriz.

Galaxy Buddy 5 Kamerası Nasıl?

Üründe 50 megapiksel ana, 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası tercih edilmiş. Yani amiral gemisi düzeyinde olmasa da basit ve günlük çekimlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir model diyebiliriz.

Galaxy Buddy 5 Bataryası Nasıl?

Cihazda 25W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya kapasitesi giriş segmentte artık bir standart haline geldi diyebiliriz. Yani günlük kullanımda fazla üzmeyecek ve sürekli şarj cihazı aramanıza gerek bırakmayacak bir seviyede.

Galaxy Buddy 5 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy Buddy 5, 6 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyona sahip. Telefonun fiyat etiketi ise yaklaşık 350 dolar (15.900 TL) seviyelerinde. Öte yandan cihazın ülkemizde satışa sunulması oldukça düşük bir ihtimal. Zira yapılan açıklamaya göre yalnızca LG U+ operatörü üzerinden satın alınabiliyor.

Editörün Yorumu

Galaxy Buddy 5 genel özellikleri itibarıyla giriş segment bir cihaz. Zaten halihazırda Galaxy A17 5G’nin nasıl bir telefon olduğunu biliyoruz. Yani büyük ölçüde aynı özelliklere sahip. Bunun dışında fiyatı bana biraz pahalı geldi. Bu durumun da muhtemelen operatör ortaklığıyla piyasaya sürülmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.