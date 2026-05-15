Ücretsiz Google Hesapları İçin Büyük Değişiklik Yolda! Testler Başladı

Google, ücretsiz hesap kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar yeni hesap açan herkese 15 GB depolama alanı sunan şirket, bu limiti düşürmek için harekete geçti. Test edilmeye başlanan bu düzenleme sonrasında 15 GB depolama alanına sahip olmak için bir doğrulama işlemi gerçekleştirmek gerekecek.

Google, 15 GB Depolama Alanı İçin Nasıl Bir Şart Getirecek?

Google tarafından da doğrulandığı üzere ücretsiz hesaplardaki depolama alanı varsayılan 5 GB olacak ama şirket, 15 GB'lık alanı kullanıcıların elinden tamamen almayacak. Teknoloji devi, bu alana sahip olmaya devam edilmesi için telefon numarasını hesabına bağlayarak doğrulama işlemi gerçekleştirmesini şart koşacak.

Google Neden 15 GB'lık Alan İçin Doğrulama İsteyecek?

Şirketin açıklamasına göre bu değişikliğin yapılmasının arkasındaki temel sebep, ücretsiz depolama alanının suistimal edilmesini önlemek. Şu anki sistemde her kullanıcı yeni hesap açıp direkt 15 GB depolama alanı alabiliyor. Telefon numarası bağlandıktan sonra her Google kullanıcısına sadece bir kez 15 GB'lık alan verilecek. Bu da şirketin kaynaklarının gereksiz yere kullanılmasını engelleyecek.

Diğer yandan bu yeni sınırlamanın hesap güvenliğini iyileştireceği de düşünülüyor. Eğer telefon numaranızı mevcut hesabınızla ilişkilendirirseniz hesabınızın çalınması veya şifrenizi unutmanız hâlinde onu geri almak çok daha kolay hâle gelir. Böylece hesabınızın çok daha güvende olduğunu bilerek gönül rahatlığı ile işlerinize odaklanabilirsiniz.

Google'ın Depolama Alanı Kotasına Neler Dahil?

Google'ın depolama alanını dolduracak birçok unsur bulunuyor. Google Fotoğraflar'daki fotoğraf ve videolar, size gelen ve gönderilen e-postalar, dosya ekleri, çöp kutusundaki ve spam klasöründeki e-postalar, Google Drive'da yer alan tüm dosyalar, Google Dokümanlar, E-Tablolar gibi uygulamalarda oluşturulan ya da düzenlenen belgeler, Kaydedilen Google Meet görüşmeleri ve Android telefonlardaki WhatsApp yedeklemeleri, kotanızı doldurmanıza neden olur.

Editörün Yorumu

Telefon numarasını Google hesabı ile ilişkilendirme zorunluluğunun özellikle internette anonim kalmak ya da kişisel verilerini paylaşmak istemeyenler tarafından tepki görebileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır 15 GB depolama alanı kullanmış ve buna alışmış olan kişiler, birden 5 GB depolama alanı görmek istemeyecektir. Doğrulama yapmaya da yanaşmadığı için bir alternatif arayışına gidebilir.

Tabii, bu kullanıcı açısından değerlendirme. Bir de şirketin bakış açısından yaklaşmak gerek. Şu an dünya genelinde depolama maliyetleri giderek artıyor. Google da ücretsiz sunduğu depolama alanına sınırlama getirerek gereksiz kaynak tüketiminin önüne geçmeye çalışıyor. Bu da bana göre pekâlâ anlaşılabilir bir gerekçe.