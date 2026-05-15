8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

iQOO'nun yeni telefonu Z11 Lite, Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

iQOO Z11 Lite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO Z11 Lite, I2510 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 549 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.776 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tek çekirdek testinde 549 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda akıcı deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak ve video düzenlemek gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 1.776 puan, telefonun orta segmentte konumlanacağını ve donanımı zorlamayan mobil oyunların sorunsuz çalıştırabileceği anlamına geliyor.

iQOO Z11 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

Batarya: 6000 mAh üzeri

Hızlı Şarj: 44W

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

iQOO Z11 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 6300 işlemcisi daha önce iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO Z11 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz veya 120Hz yenileme hızı sunabilir. Dolayısıyla telefon, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Örneğin menüler arasında gezinirken ve web sayfalarında kaydırma yaparken bu hissediliyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10 Lite'ta 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iQOO Z11 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Z11 Lite, 6000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10 Lite'ta 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

iQOO Z11 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Lite'ın mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyat etiketleri belli olacak. 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Z10 Lite, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z10 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Z11 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Lite için 104 dolar (4 bin 736 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Z11 Lite, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 110 dolar (5 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda iQOO Z11 Lite'ın PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonun ayrıca standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece gün içinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.