12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Yolda! AMOLED Ekran ve Dahası

Bütçe dostu telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. TECNO'nun yeni telefonu Pova 8 Pro 5G, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefon 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunacak. Cihaz ayrıca sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci ile birlikte gelebilir.

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

TECNO Pova 8 Pro 5G, LK7 model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifika göre telefon 5G, Bluetooth ve NFC teknolojilerini destekleyecek. NFC, iki cihazın birbirine çok yakın mesafedeyken kablosuz olarak veri alışverişi yapmasını sağlıyor. Örneğin marketlerde veya mağazalarda telefonu kullanarak temassız ödeme yapılabiliyor.

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Hızlı Şarj: 45W

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca AMOLED ekran ile birlikte gelebilir. Bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gsöteriyor. AMOLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada serinin önceki modeli Pova 7 Pro 5G'de 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Pova 8 Pro 5G'de 4500 nit civarı bir parlaklık ve 144Hz yenileme hızı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin adı henüz belli değil. Pova 7 Pro 5G'de Dimensity 7300 Ultimate tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından Dimensity 7300 Ultimate, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7300 Ultimate'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı çok zorlamayan mobil oyunların sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

TECNO Pova 8 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve rnek seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pova 7 Pro 5G, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40 Pro 4G, Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

TECNO Pova 8 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 7 Pro 5G için 197 dolar (8.972 TL) başlangıç fiyat etiketi beilrlenmişti. Pova 8 Pro 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 205 dolar (9.336 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise siyahların tam anlamıyla siyah olarak gösterilmesi. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu arada telefonun Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.