Çıkışı ile Korsana Yenik Düşen Oyunun Geliştiricisi Duruma Tepkili

Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Subnautica 2, geliştiricisi ile eski yayıncısı arasındaki gerilim nedeniyle karanlık bir dönemden geçmişti. Dün itibarıyla da Erken Erişim aşamasında PC ve Xbox Series üzerinden oyuncular ile buluşmuştu. Ne var ki geliştirici ekibin kabusu çıkış sonrasında da sıçradı. Korsana yenik düşen Subnautica 2, Unknown Worlds Entertainment'ta hayal kırıklığı yarattı.

Subnautica 2 Nasıl Bir Oyun?

Bizleri bu defa Alterra isimli farklı bir gezegene götüren yeni Subnautica, dünyada yaşanan bir çatışmanın akabinde yeni bir yaşam fırsatı sunacaktı. Ne var ki koloni gemisi CICADA ile gezegene yaklaşır iken beklenmedik bir olay yaşanıyor. Geminin yapay zekası göreve devam etmememiz konusunda bizi uyarıyor ve çok geçmeden de olanlar oluyor. Başımıza gelenlerin ardından, hayatta kalabilmek için elimizden geleni ardımıza koymamaya çalışacağız.

Yeni Subnautica Çıkışından Önce Korsanların Eline Mi Düştü?

Çıkışı ile Steam mağazasında 467.582 eş zamanlı oyuncu ile gayet sağlam bir başlangıç yapan oyun için ortaya atılan iddiaya bakılırsa, çıkışından iki gün kadar önce korsanların eline düşmüş. Şu an için bu olayın nasıl yaşandığı bilinmiyor, ama geliştirici ekipten bir isim Discord üzerinden yaptığı açıklama ile yıllardır üzerinde çalıştıkları bir oyunun bu şekilde paylaşılmasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Oyunu korsan indiren bir kullanıcının kendisini açık ettiğini belirten geliştirici, bu yapılanın işlerine zarar verdiğini de sözlerine ekledi. Bu durum, bağımsız ve orta ölçekli stüdyolar için emek, gelir ve teknik açıdan büyük bir sorun oluyor. Satışların doğrudan etkilenmesi ile Erken Erişim süreci de zora girebiliyor.

Hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman zaman önce Death Stranding 2: On The Beach, Directive 8020, Forza Horizon 6, Pragmata ve Resident Evil Requiem oyunlarında da benzer bir durum yaşanmıştı. Subnautica 2 de ne yazık ki yeni halka oldu.

Şu an için Unknown Worlds Entertainment tarafından nasıl bir aksiyonun alınacağına dair bir açıklama bulunmuyor, ama yasal yollara başvurulmasını bekleyebiliriz. Ancak öyle veya böyle, çıkış günündeki heyecanın bu şekilde baltalanması bir hayli talihsiz oldu diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Böylesi durumlar, geliştirici ekip kadar oyunu parasını verip de alan oyuncular için de can sıkıcı diyebiliriz. Bir söz vardır bilirsiniz: Hırsıza kilit dayanmaz. Benzer şekilde geliştiriciler ve yayıncılar ile bilgisayar korsanları arasındaki bu durum da yıllardır devam ediyordu. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Subnautica 2 de bunun sonuncusu olmayacak.

Elbette bazen korsanların da insaflı davrandığına şahit olabiliyoruz. Mesela Hollow Knight: Silksong'un çıkış döneminde bilgisayar korsanları herhangi bir şekilde oyunu kırmak için herhangi bir eylemde bulunmayacaklarını ve oyuncuların oyunu orijinal almaları istediklerini dile getirmişlerdi. Ne var ki her oyun bu kadar şanslı olamıyor.