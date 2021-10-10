Uzun Süre Kulaklık Takmanın Zararları Neler?

Kablosuz kulaklık satışlarında artış katlanarak devam ederken uzun süre kulaklık takmanın zararları ise çoğu zaman göz ardı ediliyor. Örneğin Apple, 2020 yılında aşağı yukarı 100 milyon AirPod sattı. Bu, şirket için kazanç anlamına gelse de kablosuz kulaklık kullanıcıları için daha uzun süre boyunca kulaklık takmak anlamına geliyor.

Saatlerce kulaklık taktıktan sonra kulaklarınızın daha yapışkan olduğunu hissedebilirsiniz. Bu, kulak içi kulaklık kullananlarda genellikle görülen bir durumdur. Peki, uzun bir süre boyunca kulaklık takmanın tek zararı bu mu?

Kablosuz kulaklıklar nispeten yeni sayılır. Bu da bu kulaklıklar hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi sahibi olunmadığı anlamına geliyor ancak işitme cihazlarına benzer şekilde çalışıyor.

İşitme cihazlarının uzun süreli kullanımını inceleyen çok sayıda araştırma olduğundan kulak içi kulaklıkların uzun süre kullanımında neler olabileceği konusunda da bu araştırmalar üzerinden ilerleyerek tahminde bulunmak mümkün.

Normalin çok üstünde bir zaman boyunca kulaklık takmanın kulaklara verebileceği zararlara geçmeden önce kulak kirinin ne işe yaradığına değinelim. Kulak kiri üretimi, insanlarda ve diğer pek çok canlıyı içeren normal bir süreçtir.

Kulak kiri bir tür koruyuculuk görevi üstlenir. Kulak zarının önünde bariyer olarak durur ve enfeksiyon oluşumunun önüne geçer. Islak kulak kiri daha çok kahverengi renge yakın olsa da kuru kulak kiri daha çok beyaz renkte olur. Kulak kanalının dışında üretilir ve doğal olarak oluşur.

Herhangi bir müdahale olmadığında kulak kendi kendini temizler ve görevini kesintisiz olarak yerine getirir fakat kulaklık takmak, kulak kirinin dışarıda hareket etmesinin önüne geçebildiğinden bu süreç sekteye uğrayabilir.

Uzun Süre Kulaklık Takmanın Zararları Arasında Neler Var?

Kulak kirini hapsederek daha az sıvının doğal yollarla dışarı atılmasına neden olur.

Vücutta iltihaplanmaya yol açabilir.

Kulakta kuruluk oluşmasına sebebiyet verebilir.

Ses çok yüksekse belirli bir noktadan sonra işitme sorunu yaşanabilir.

Kulak içi kulaklıklar uygun bir şekilde temizlenmediyse dışarıdan bakteri girebilir.

Kulak içi kulaklıklar, kulaklarda teri ve nemi hapsedebilir. Bu da kulakları dış faktörlere daha hassas hale getirir.

Uzun süre kulaklık takmanız gerekiyorsa kulak üstü kulaklık kullanmak, kulak içi kulaklık kullanmaktan daha az zararlı olabilir. Bu tip kulaklıklar, kulak içi kulaklıklara kıyasla içeri daha çok hava girmesini sağlar. Sağlığınızı korumak için kulaklığınızı da belirli aralıklarla çıkardığınızdan emin olun.